Défenseur de la Lazio, Patric (27 ans) a dérapé mardi soir, à la 93e minute du match de Serie A perdu 1-2 face à Lecce. L’Espagnol s’expose à de lourdes sanctions après avoir mordu le bras gauche de l’arrière italien Giulio Donati durant une discussion animée avec l’arbitre.

Patric a naturellement été expulsé après avoir commis ce geste. Un acte qui, au-delà de sa bêtise, stigmatise son auteur durant la pandémie. En effet, le protocole de retour au jeu stipule qu’il est fortement déconseillé de célébrer un but en prenant ses propres coéquipiers dans ses bras. Donc, mordre un adversaire...

L’épisode réveille aussi le souvenir du match entre l’Uruguay et l’Italie à la Coupe du monde 2014. Luis Suarez avait mordu Giorgio Chiellini et écopé de 10 matches de suspension.

Y’all remember when Suarez bit Chiellini in the World Cup and nigga was grabbing his own big ass teeth after like Chiellini hurt him???? pic.twitter.com/jJLVVYfn6K