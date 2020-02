Erling Haaland, le Norvégien de 19 ans recruté par Dortmund en janvier, a de nouveau réussi un doublé samedi contre l'Union Berlin (5-0), portant son total à 7 buts en trois matches de Bundesliga.

Un total réussi en seulement 131 minutes de jeu. Du jamais vu dans l’histoire de ce championnat! Gert Dorfel (en 1963) et Paco Alcacer (2018) avaient bien brillé de milles feux pour leurs débuts en Bundesliga, mais ils n’en avaient mis que 6 buts en 3 parties et avec un temps de jeu nettement plus conséquent que celui de la pépite scandinave.

Contre les promus entraînés par le Suisse Urs Fischer, le phénomène qui fascine l'Allemagne a marqué aux 18e et 76e minutes. Le score était acquis lorsqu'il a laissé sa place à la 77e minute, sous les ovations du Signal Iduna Park.

Le Norvégien a fait mouche sur sept des huit premiers tirs qu’il a tentés avec la formation du Vaudois Lucien Favre.

6 + 77 - Erling #Haaland has scored with each of his first shots on target in the #Bundesliga. Also his six 6 goals after 77 minutes are a new Bundesliga record. Clinical. #BVBFCU @Blackyellow @Bundesliga_EN pic.twitter.com/xNdL1FaUnX