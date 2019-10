Un parachutiste a atterri sur la pelouse du Mapei Stadium de Sassuolo, lors de la première période du match entre l'équipe locale et l'Inter Milan, comptant pour la 8e journée du championnat d'Italie.

L'incident a eu lieu à la 43e minute, juste avant que Romelu Lukaku ne tire et réussisse le penalty du 3-1 pour l'Inter.

Le diffuseur Dazn n'a pas montré les images lors de la retransmission du match en direct. Mais des photos et de courtes vidéos ont très vite circulé sur les réseaux sociaux en Italie. Le parachutiste a été rapidement évacué par les agents de sécurité du stade.

L'Inter a finalement remporté ce match 4-3.

Someone just landed on the pitch with a parachute during the game between Inter Milan and Sassuolo ???????? ????pic.twitter.com/BwyoMYmUgg