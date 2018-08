Take another look at Josef Martinez's MLS record-setting goal. And another. And another. pic.twitter.com/VKJNo6Bsgp

Josef Martinez, 25 ans, a donné la victoire à son équipe face à Orlando (1-2) à la 74e minute en trompant le gardien de but adverse d'une balle astucieusement piquée dans la surface de réparation.

Alors qu'il lui reste encore huit matches de saison régulière à disputer, le Vénézuélien totalise désormais 28 buts depuis mars. Il a battu le record MLS qu'il co-détenait depuis le week-end dernier avec Roy Lassiter (1996), Chris Wondolowski (2012) et Bradley Wright-Phillips (2014).

Depuis ses débuts en MLS en 2017, Martinez a marqué 47 buts en 46 matches et affiche cette saison une moyenne affolante de 1,077 but par match. Il a marqué au moins un but lors de ses neuf derniers matches, là-aussi du jamais vu en MLS. Grâce à son prolifique buteur, Atlanta, entraîné par l'Argentin Gerardo Martino, caracole en tête de la conférence Est avec 54 points, soit cinq de plus que son premier poursuivant, les New York Red Bulls.

De son côté, Ibrahimovic a donné l'avantage au Galaxy à domicile dans le derby de Los Angeles face au LAFC dès la 15e minute d'une puissante demi-volée. Le colosse suédois, passé notamment par l'Ajax Amsterdam, la Juventus, le FC Barcelone le Paris Saint-Germain ou Manchester United, affiche désormais à son compteur personnel 499 buts depuis ses débuts professionnels.

Il ne lui manque plus qu'une réalisation pour rejoindre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux seuls joueurs en activité à avoir atteint le chiffre symbolique des 500 buts. Mais au lieu de marquer ce 500e but historique, «Ibra» n'a guère brillé en seconde période et son équipe, qui restait sur une déroute 5-0 à Seattle, a dû se contenter du nul (1-1) après un pénalty marqué par Carlos Velas (51e). Le LAFC est 2e de la conférence Ouest (43 pts) à trois points du leader Dallas, mais avec cinq points d'avance sur son adversaire du jour (5e).

Con VAR y todo: así fue el gol 499 en la carrera de Zlatan Ibrahimovic, para el 1-0 parcial de LA Galaxy ante LAFC en el clásico. pic.twitter.com/9R9UqR7vHo — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2018

(AFP/nxp)