Qualifié pour l'Euro avec la Nati cette semaine, Granit Xhaka sera-t-il présent sur la pelouse de l'Emirates Stadium au coup d'envoi de la rencontre samedi (16 heures) contre Southampton? Ce n'est pas impossible, à en croire la conférence de presse tenue par son entraîneur, Unai Emery, à deux jours de la reprise en Premier League.

Absent du groupe des Gunners depuis sa sortie houleuse du 27 octobre lors du match face à Crystal Palace - conspué par ses supporters, il avait jeté son brassard de capitaine avant de répondre au public par des gestes de la main, le milieu de terrain de l'équipe de Suisse est proche d'un retour au jeu, d'après le technicien espagnol.

«Il revient bien dans sa tête, son état d'esprit est meilleur (...) a expliqué Emery. Je lui ai parlé ce matin (ndlr: jeudi) et nous avons eu une très bonne conversation. Il s'est très bien entraîné avant la pause internationale, et ce matin aussi (...) Mon objectif est de le voir revenir nous aider et de convaincre les supporters de son engagement (...)»

Absent lors des quatre dernières rencontres d'Arsenal - deux nuls et autant de défaites -, Granit Xhaka sera fixé vendredi concernant sa présence ou non dans le groupe. «Il se sent mieux et sent bien aussi désormais que son équipe est Arsenal (...) Je veux lui donner de la confiance et qu'il se sente à l'aise», a encore dit Unai Emery.