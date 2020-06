Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, Florian Vaney, André Boschetti et Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

On n’a pas tous pu réinvestir nos bureaux, mais on y était à deux, en respectant les mesures de l'OFSP et en parlant à distance avec deux autres collègues, ce qui n'a pas manqué de créer quelques problèmes de son... Vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtes servis, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 1'50):

On a commencé par parler du FC Sion et c'est peu dire que les collaborateurs sont inquiets pour le club valaisan. Le choix du coach n'est globalement pas compris et le manque de «grinta» de l'effectif fait peine à voir. Un coupable semble tout trouvé et il nous a l'air d'être tout en-haut de la pyramide...

2e partie (dès 16'15):

On a enchaîné sur Servette et le «derby du Rhône» à venir. Nous sommes aussi revenus sur le triste nul concédé contre Lugano, qui n'inquiète pas tant que ça nos journalistes. Ils ont ensuite débattu autour de Neuchâtel Xamax et de la «machine Nuzzolo». Le FC Bâle a aussi été passé à la moulinette.

3e partie (dès 37'30):

C'est sans doute la partie de ce podcast qui a le plus dénoncé et jugé en 2020! Chiasso et l'ASF, notamment, en ont sacrément pris pour leur grade. On a aussi analysé la semaine décisive à venir pour le Lausanne-Sport...

Le quiz! (dès 48'10):

Spécial Suisses en Serie A.