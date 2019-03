Sur le bord des pelouses, les anciens joueurs reconvertis entraîneurs sont légion. Certains, comme le Français Zinédine Zidane, ont souvent étalé leur qualité technique, que ce soit en survêtement ou en costume, pour nous montrer qu'ils n'avaient rien perdu. Et puis il y a les autres, comme le nouveau sélectionneur du Paraguay, Eduardo Berizzo.

Ancien défenseur, l'Argentin aux 13 sélections avec l'Albiceleste a malencontreusement amoché son compatriote Gerardo Martino, qui a repris en main la sélection mexicaine en début d'année et avait gagné son premier match amical face au Chili samedi (3-1). On jouait la 45e minute lorsque Berizzo, qui voulait dégager un ballon qui traînait le long de la ligne de touche, a frappé dans le cuir. Son tir a alors heurté de plein fouet le visage de celui que l'on surnomme «Tata».

Paraguay manager Eduardo Berizzo accidentally kicked the ball right at Mexico manager Tata Martino’s face ???? pic.twitter.com/LVAErbzcnA