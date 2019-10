Mardi, en conférence de presse, l’entraîneur d’Arsenal, Unai Emery, est revenu sur la polémique qui entoure Granit Xhaka.

Dimanche dernier, le Suisse a été remplacé à la 61e minute du match contre Crystal Palace (2-2) et a répondu aux sifflets du public londonien en jetant son brassard de capitaine à terre et en retirant son maillot.

Son entraîneur ne sait pas encore s’il va lui retirer son capitanat: «Pour le moment, je n'en parle pas et je ne veux pas penser à cela.»

Concernant des excuses aux supporters pour son geste, Emery a expliqué que Xhaka savait qu’il devait les faire: «Il le sait, et va s'en excuser. C'est en tout cas ce que je lui ai demandé, et également ce que le club attend maintenant de lui...».

Il a ensuite évoqué l’état d’esprit de Xhaka: «Ce n'est pas facile pour lui et pour l'équipe. Il est actuellement effondré, triste. Nous avons parlé hier, dimanche et ce matin. Il s'est entraîné normalement avec le groupe mais il est effondré. Il est triste au sujet de la situation. Son engagement est grand à chaque fois. Il veut aider. Son comportement était parfait à l'entraînement, avec le groupe et le club. Il sait qu'il a eu tort et il se sent très fort à l'intérieur de lui-même. C'est normal en tant qu'être humain. Chaque joueur a besoin du soutien des supporters.» Yv. D.