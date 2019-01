De loin pas le joueur le plus populaire de la planète football, Sergio Ramos est tout sauf connu pour être un enfant de chœur une fois qu'il a enfilé un maillot.

Décrié pour avoir blessé (volontairement?) Mohamed Salah lors de la dernière finale de la Ligue des Champions entre son Real Madrid et Liverpool, critiqué pour avoir marché sur Raheem Sterling lors du dernier Espagne - Angleterre, à l'origine d'une polémique après son coup de coude sur un joueur du Viktoria Plzen au mois de novembre, le défenseur des Merengue s'est bâti une réputation de défenseur intraitable, parfois à la limite. Il détient d'ailleurs une flopée de record concernant le nombre de cartons récoltés.

Mais, pour la première fois depuis 16 ans et son début de parcours professionnel avec le FC Séville, Sergio Ramos peut se targuer d'avoir terminé une année civile sans avoir été expulsé. L'expérimenté capitaine de la «Maison Blanche» et de la «Roja» semble avoir trouvé la parade pour esquiver les arbitres. Et nul doute qu'il espère avoir autant de chance sur l'année 2019.

(nxp)