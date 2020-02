Quelle partie étonnante que ce Racing – Independiente, en Championnat d’Argentine, disputé dimanche dernier… La rencontre s’est terminée sur le score de 1-0 pour les joueurs locaux (locos?), à la suite d’un but de Marcelo Diaz à la 86e, alors que les siens évoluaient à 9 contre 11. Leurs adversaires ont fini par «égaliser», mais seulement au nombre des expulsions, dans les arrêts de jeu.

L’extraordinaire milieu de terrain chilien (31 ans et 61 sélections), passé par Bâle entre 2012 et 2015, a été l’un des grands bonshommes de ce match et pas seulement pour son but décisif qui a fait chavirer tout un stade. Le triple champion de Suisse s’est surtout fait remarquer quelques minutes auparavant, pour avoir dégusté une banane en plein effort, comme un vulgaire joueur de tennis!

Ce succès venu d’ailleurs a permis au Racing Club de conserver quatre points d’avance en Superliga argentine sur Defensa. River Plate et Boca Juniors sont «seulement» 3e et 4e, à respectivement 6 et 12 unités.