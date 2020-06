Une banderole douteuse survole le stade de City.

Depuis la reprise du championnat d'Angleterre, tous les joueurs ont le même nom au dos de leur maillot («Black Lives Matter», soit «les vies des Noirs comptent»), en soutien au mouvement originaire des Etats-Unis, amplifié par le récent décès de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier blanc.

Avant les rencontres, les joueurs de Premier League ont également pris l’habitude de mettre un genou à terre, comme l’avait fait le footballeur américain Colin Kaepernick, qui avait pris cette pose en 2016 durant l’hymne national joué avant les matches de NFL pour sensibiliser l’opinion sur les violences policières subies par les Afro-Américains aux Etats-Unis.

