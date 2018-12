Même Sir Alex Ferguson le dit: le Boxing Day du 26 décembre et le mini-marathon qui s’ensuit (3 journées de championnat en une semaine) peuvent faire gagner ou perdre le titre de champion d’Angleterre. Liverpool, qui court après sa 19e couronne depuis 1990, compte quatre points d’avance sur Manchester City et six sur Tottenham après 18 rencontres. Les Reds abordent donc un tronçon capital sur le chemin qui doit mener au grand bonheur retrouvé.

Pour les supporters de Liverpool, sur le plan statistique, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à ce stade crucial de la saison. La bonne? Sur les dix dernières années, l’équipe qui était leader à Noël a terminé championne à huit reprises. La mauvaise? Les deux fois où l’exception à la règle a prévalu, c’étaient les Reds qui menaient la danse à mi-parcours; la première fois fin 2008 sous la houlette de Rafael Benitez, puis fin 2013 avec Brendan Rodgers aux commandes.

Alors, jamais deux sans trois? Ou la troisième sera-t-elle la bonne? Jürgen Klopp et ses Reds ont évidemment leur dicton de prédilection. Pour faire grandir encore le fol espoir, ils recevront Newcastle ce mercredi, puis Arsenal samedi à Anfield. Ensuite, au-delà de toutes les statistiques et des traditions les plus ancestrales, on retiendra cette vérité: le choc du 3 janvier contre City à Manchester vaudra son pesant de cacahuètes. (Le Matin)