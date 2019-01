La démarche s’inscrit dans l’air du temps. En France, la mode des cagnottes, sur fond de mobilisation des «gilets jaunes», a donné des idées à une poignée de supporters de l’OGC Nice. Désireux de recruter un crack, ceux-ci ont lancé la semaine dernière une cagnotte afin d’offrir à la plus mauvaise attaque de L1 (14 buts, à égalité avec Guingamp) un attaquant capable de rallumer la flamme.

«Marre des joueurs pas capables de pousser un ballon dans le but vide ? Marre des transferts qui capotent parce qu’on n’a pas d’argent ? Offrons un attaquant au Gym cet hiver !», s’exclament les initiants au moment de faire appel à la générosité populaire.

Puisque c'est la mode des cagnottes Leetchi...



On organise avec quelques potes une collecte pour le #mercato @ogcnice !



Allez, 10M€ c'est rien et on pourra (peut-être) signer un attaquant autrement qu'en prêt sans OA ????https://t.co/7SMVeRhN8r