Vendredi dernier, contre la Géorgie, on a cru à un 4-4-2. La blessure de Haris Seferovic pendant la période d'échauffement a-t-elle empêché le sélectionneur national de modifier ses plans et de repasser dans son traditionnel «3-4-3»? On ne le saura sans doute jamais. Cette fois, à Gibraltar, contre une des plus faibles sélections de la planète football, il a conservé son schéma préférentiel.

En défense, on ne change pas une équipe qui gagne. Les trois axiaux sont, comme à St-Gall, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Ils seront protégés, comme d'habitude, par la redoutable paire de milieux défensifs Grant Xhaka - Denis Zakaria.

C'est sur les flancs que Petkovic a apporté un peu de sang neuf. A droite, Michael Lang est préféré à Stephan Lichtsteiner, dont les articulations n'auraient sans doute pas trop apprécié le terrain synthétique du Victoria Stadium de Gibraltar. De l'autre côté, Loris Benito remplace l'ailier Renato Steffen, décevant contre les Géorgiens.

L'attaque est quand à elle totalement inédite, ou presque (c'est elle qui avait fini le match de vendredi dernier). Les ailiers Ruben Vargas et Christian Fassnacht seront chargés d'alimenter en ballons le sauveur de la dernière rencontre, Cédric Itten.

Suisse: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Lang, Zakaria, Xhaka, Benito; Fassnacht, Itten, Vargas.