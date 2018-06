Madison Keys, 13e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales de Roland-Garros. L'Américaine a dominé la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 98) 7-6 (7/5) 6-4.

Watch the highlights of the match between Madison Keys and Yulia Putintseva. The American won in two sets 7/6 6/4. #RG18 pic.twitter.com/KwShFkiat3