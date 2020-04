En quête d'un repreneur depuis l'annonce de la volonté de céder le club de Peter Stüber et Stephan Anliker, Grasshopper a trouvé la personne qui assurera son avenir. L'heureuse élue, puisque c'est une femme, se nomme Jenny Wang Jinyuan. La Chinoise représente la société Hong Kong Champion Union HK Holdings Limited, qui détient désormais plus de 90% des actions du club le plus titré de Suisse. Elle prend place en tant que nouvelle propriétaire du club zurichois, tandis que son compatriote, Sky Sun, devient le nouveau président.

Le montant de la passation de pouvoir n'a pas été révélé. Reste que Jenny Wang Jinyuan n'est autre que la femme du multimilliardaire Guo Guangchang, également propriétaire de Wolverhampton et dont la fortune est estimée à 6,7 milliards de dollars. «Le Grasshopper Club Zurich est un club de renommée mondiale qui est profondément enraciné dans la ville de Zurich depuis plus de 130 ans. Le soutien de ce prestigieux club de football repose sur une décision stratégique à long terme que j'ai prise de ramener le club au sommet du football suisse», a-t-elle déclaré.

La gestion de GC restera toutefois en mains suisses, grâce à la création de la nouvelle Grasshopper Football Fondation, qui représentera les intérêts du club en tant qu'actionnaire minoritaire. Elle sera composée par les deux anciens propriétaires, Peter Stüber et Stephan Anliker, ainsi qu'Andres Iten, Gerhard Aebi et Andras Gurovits.

«Stephan Anliker et moi recherchions un investisseur désireux non seulement de soutenir le club sur le long terme, mais également de s'assurer qu'il reste fermement ancré à Zurich. Le nouvel investisseur a pris une décision stratégique mûrement réfléchie et s'est fortement engagé financièrement. L'objectif est de ramener GC vers le succès. La Grasshopper Football Foundation aura son mot à dire sur toutes les questions relatives à l'identité du club. Notre objectif à long terme est de faire l'expérience d'un football de haute qualité au niveau européen dans la nouvelle Credit Suisse Arena», a quant à lui commenter Peter Stüber.