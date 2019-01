Une autre femme a porté des accusations très graves contre Cristiano Ronaldo. Alors que la star portugaise est accusée d'avoir violé une femme, Kathryn Mayorga, il y a neuf ans à Las Vegas, une ancienne petite amie du joueur de la Juventus affirme qu'elle peut témoigner pour aider l'Américaine.

Jasmine Lennard, une actrice anglaise qui fut la compagne du Portugais il y a dix ans selon le quotidien anglais «The Sun», a déclaré que Ronaldo était un «psychopathe» et qu'il avait menacé de la tuer.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you.