L'équipe de France a affronté l'Australie avec sept joueurs n'ayant jamais disputé le moindre match de Coupe du monde. Un chiffre très élevé, qui a failli coûter cher aux Bleus, tant Corentin Tolisso, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont passés à côté de leur match, malgré leur immense talent.

Dimanche soir à Rostov-sur-le-Don, il devrait n'y avoir que trois «nouveaux» sur le terrain côté suisse, en tout cas d'entrée. Et l'un d'entre eux, Yann Sommer (29 ans), est assez expérimenté pour arriver à gérer la pression. Les deux autres seront à coup sûr Manuel Akanji et sans doute Steven Zuber, en concurrence avec Breel Embolo. Tant pour Zuber qu'Embolo, il s'agirait d'une première.

Zakaria espère jouer d'entrée

Il pourrait même y avoir un quatrième néophyte, soit d'entrée (cela semble improbable), soit en cours de jeu: Denis Zakaria. «J'espère être sur le terrain d'entrée, oui, et si je dois entrer en jeu, je donnerai tout comme d'habitude. J'ai fait une bonne préparation, je me sens bien dans l'équipe. J'ai l'impression que mon statut a évolué depuis l'Euro 2016. Il y a deux ans, je n'étais même pas allé m'échauffer une seule fois», s'est marré le Genevois lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait sur le terrain face au Brésil. Son impact à mi-terrain pourrait être précieux face à Coutinho, Paulinho et Casemiro, même en cours de match.

Parmi les titulaires présumés de dimanche soir, huit joueurs de l'équipe de Suisse ont déjà été titulaires lors d'un match de Coupe du monde au moins: Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Xherdan Shaqiri et Haris Seferovic. (nxp)