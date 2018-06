Il n'y a pas lieu de polémiquer sur les trois absents de la liste de Vladimir Petkovic. Gregor Kobel n'avait aucune chance de voir la Russie, Edimilson Fernandes aura tout le temps de revenir et Silvan Widmer souffre de la grande concurrence en défense, comme Kevin Mbabu qui ne faisait même pas partie des vingt-six convoqués pour le stage de Lugano. Ces trois joueurs-là n'ont pas à se plaindre d'une quelconque injustice.

En fait, cette liste de vingt-trois est cohérente et réfléchie, comme toujours avec Vladimir Petkovic. Le temps des essais viendra après la Coupe du monde, mais il ne s'agira pas d'une révolution. Stephan Lichtsteiner, Valon Behrami, Johan Djourou et Blerim Dzemaili n'ont pas annoncé leur retraite internationale et rien ne dit d'ailleurs qu'ils le feront, mais il sera temps pour Vladimir Petkovic de préparer leur succession, quelle que soit leur décision. Mais ce sera pour septembre. Aujourd'hui, les cadres ce sont eux.

Du point de vue de la hiérarchie du groupe et de ses leaders, rien à dire. Les vingt-trois à partir en Russie se complètent. Cette liste comporte des cadres, des jeunes, des moins jeunes et tout ce petit monde vit bien ensemble.

Derrière Steven Zuber, le désert

Sportivement, par contre, cet effectif comporte une faiblesse: sur le côté gauche de l'attaque. Ce secteur de jeu n'était déjà pas un point fort de la Nati lorsqu'Admir Mehmedi était là, mais depuis sa blessure, c'est un peu le désert. Steven Zuber est un joueur correct, mais il n'a de loin pas encore prouvé avoir la capacité de se hisser au niveau international. Et seul Edimilson Fernandes, désormais écarté, semblait en mesure de le concurrencer. Toute la semaine à Lugano, Vladimir Petkovic avait d'ailleurs travaillé de cette manière à l'entraînement avant, de manière assez surprenante, de laisser «Edi» nonante minutes sur le banc en Espagne.

Voilà donc l'équipe nationale prête à partir en Russie avec deux spécialistes à chaque position, sauf celle de milieu offensif gauche. D'accord, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri et Josip Drmic peuvent y dépanner, mais il ne s'agit pas de leur poste préférentiel. Il existe donc un petit accroc sportif à la fameuse théorie du «chaque poste est doublé».

Evolution tactique en vue

A moins que Vladimir Petkovic ait une idée derrière la tête, ce qui ne nous étonnerait pas une seule seconde. En clair, le Mister pourrait régulièrement laisser de côté son 4-2-3-1 en Russie pour jouer dans un système sans ailier, avec Xherdan Shaqiri et Blerim Dzemaili en soutien de l'attaquant de pointe, dans un 4-1-2-2-1 aperçu en Grèce en match de préparation en mars dernier. Du coup, l'absence d'un deuxième milieu de couloir gauche ne serait plus un problème. Il n'est vraiment pas impossible que le sélectionneur ait pensé ainsi au moment d'établir sa liste. (nxp)