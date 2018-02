Une pluie de vedettes foulera la pelouse du Stade de Genève, le samedi 21 avril prochain à 16h, dans le cadre d’un match caritatif organisé conjointement par l’UEFA et l’ONU.

Sous les ordres de Carlo Ancelotti et Didier Deschamps, qui entraîneront chacun une équipe, et des capitaines Luis Figo et Ronaldinho, on trouvera des vedettes telles que Eric Abidal, Cafu, Youri Djorkaeff, Alex Frei, Luis Garcia, Nuno Gomes, Christian Karembeu, Fernando Hierro, Jari Litmanen, Gaizka Mendieta ou encore David Trezeguet.

«Nous annonçerons d’autres noms d’ici les prochaines semaines», a promis hier Figo. Pour que la soirée soit parfaite, elle sera dirigée par le plus célèbre arbitre chauve de la planète: Pierluigi Collina.

4000 billets pour les juniors genevois

Les profits de la rencontre seront utilisés pour «financer des projets humanitaires et de développement au niveau international», selon les organisateurs, qui espèrent remplir le Stade de Genève. «Il faut remplir ce stade et montrer que Genève marche pour ces causes humanitaires et sportives», a martelé Sybille Bonvin, chef du service des sports de la ville de Genève.

Mme Bonvin a d’ailleurs annoncé que la ville offrira 4000 billets pour les juniors du canton «afin de remplir ce stade et de participer à cette belle fête». «Je sais qu’à Genève il y a une forte communauté portugaise», a malicieusement rappelé Luis Figo. Les billets, à partir de 10 francs, sont disponibles dès aujourd'hui chez Ticketcorner.

Des fonds seront par ailleurs récoltés lors d’un dîner caritatif et d’une «vente aux enchères exceptionnelles» organisées en marge de la rencontre de gala. (Le Matin)