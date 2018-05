Il arrive que l’on reproche aux joueurs du Lausanne-Sport de manquer de caractère sur le terrain. Ce n’est pas le cas d’Adelson Cabral, qui s’est immédiatement imposé comme un leader dès son arrivée, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Hier, le Lausannois n’a pas aimé du tout la prestation de l’humoriste Thomas Wiesel lors du repas de gala du club et il le lui a fait savoir avec vigueur.

Thomas Wiesel est un vrai connaisseur de football, un sport qu’il adore. Il a notamment cartonné au repas de gala du FC Sion 2017, éclipsant totalement Elie Semoun et concluant son passage avec… le maillot du Lausanne-Sport sur les épaules. Régulièrement présent à la Pontaise, l’humoriste vise souvent juste et hier, il avait un sacré matériel pour dégainer. Lausanne est dernier, de nouveaux propriétaires ambitieux sont arrivés et quelques joueurs sous-performent. Alors, Wiesel a fait ce pour quoi il était payé: canarder à vue. Tout le monde a «ramassé», selon la formule consacrée. Des politiciens, Ineos, Alain Rochat, Enzo Zidane et bien d’autres, ainsi qu’Adelson Cabral, donc. Première vanne: «C’est quand même effrayant pour le LS que le meilleur joueur de ces dernières semaines soit un mec qui était remplaçant au Mont il y a six mois.» Pas mal. Et pas méchant.

Cabral, joueur du Lausanne-Sport.

La deuxième a plus mal passé. Accusé de viol lorsqu’il jouait à Sunderland, le joueur avait été innocenté mais son nom avait été sali. Et il n’aime pas qu’on revienne sur cet épisode, ce qui peut se comprendre. Ces accusations lui ont fait très mal sportivement et ont incontestablement freiné sa carrière. Lorsque l’affaire est sortie, le Vaudois jouait au FC Zurich, qui l’avait suspendu provisoirement avant de le réintégrer. Bref, Cabral préférerait oublier cet épisode.

Empoignade ou non?

Alors, quand Thomas Wiesel a balancé sur scène, en gros, qu’il était sûr depuis le début que Cabral était innocent dans cette histoire de viol, puisque ses statistiques de footballeur prouvent qu’il a «de la peine à la mettre au fond», jouant sur le parallèle entre les buts et l’acte sexuel, le joueur l’a mal pris.

Pendant le repas de soutien, les premiers témoignages ont commencé à apparaître, parlant d’empoignade et de contact physique. Contacté hier en fin d’après-midi, Thomas Wiesel n’a rien souhaité confirmer. «Non mais, tout va bien, pas de souci. Je suis en train de préparer l’enregistrement d’une émission, là. Ce que j’avais à dire, je l’ai dit sur scène. Et j’ajoute que je suis un fan du LS et que mon souhait le plus cher, c’est qu’ils s’en sortent et qu’ils échappent à la relégation. J’espère que ce que j’ai dit sur scène va les faire réagir.»

Y a-t-il eu altercation ou pas? «Je ne veux pas en parler. Ce n’est pas public. Je ne vais pas m’exprimer à ce sujet.» L’humoriste souhaite en rester là.

Du côté du Lausanne-Sport, les choses sont claires: le joueur sera soutenu. Pablo Iglesias nous l’a confirmé hier soir. «Comme vous, j’ai entendu parler d’empoignade, donc évidemment je me suis renseigné. J’ai parlé avec Adelson, il était très tranquille. Il m’a assuré qu’il n’y a eu aucun contact physique. Mais c’est vrai qu’il a parlé à Thomas Wiesel et qu’Adelson, il a du caractère! Quand il parle, il a de la voix, du coffre. Il n’était pas content, le ton est monté et il a dit ce qu’il pensait, à savoir que s’attaquer à la vie privée était inacceptable. Et aussi que si Thomas Wiesel se prétendait supporter du LS, il devait se rendre compte que le moment était mal choisi à deux jours d’un match très important. En fait, Adelson a voulu protéger l’équipe.»

Joueurs affectés

D’après Pablo Iglesias toujours, plusieurs joueurs auraient en effet été affectés par les vannes du comique. «Oui, je peux vous confirmer qu’il y a eu des réactions contrastées de la part des joueurs. Et dans la salle aussi. C’est ainsi. Thomas Wiesel est très bon, mais il a déjà été meilleur qu’hier. Affaire classée pour tout le monde.» Qu’il y ait eu empoignade ou pas, au fond, peu importe puisque tous les protagonistes souhaitent passer à autre chose. «On pourrait organiser une fondue de la réconciliation», sourit Pablo Iglesias, en référence à l’affaire Constantin-Fringer, où là, il y a eu un contact physique avéré. Cette fondue, c’est sûr, aurait un bien meilleur goût avec le maintien du LS, que souhaitent autant Thomas Wiesel qu’Adelson Cabral. (nxp)