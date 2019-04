76e minute de jeu à la Swissporarena: Lucerne obtient un coup franc excentré potentiellement dangereux. Laurent Walthert demande à deux de ses coéquipiers de former le mur et… les huit autres viennent défendre dans les seize mètres neuchâtelois. Le message est clair: Xamax est venu à Lucerne pour prendre un point.

Et puis, quatre minutes plus tard, Raphaël Nuzzolo s’échappe côté gauche, lobe David Zibung, son tir rebondit deux fois (!) sur la barre transversale et arrive dans les pieds de Kemal Ademi. Trois points pour Xamax.

Henchoz marque des points

Cette fois, le doute n’est plus permis: Neuchâtel Xamax FCS est devenu une vraie équipe de Super League, très loin de la formation néo-promue du début de saison qui enchaînait les bourdes en jouant bien. C’était souvent très beau à voir, mais le mot qui revenait le plus était «frustration», quelque part aux côtés de «naïveté». Désormais, ce Xamax est solide, roublard et efficace.

Une statistique résume tout: ce samedi, Lucerne a cadré un tir, Xamax sept. Même en jouant moyennement et en ne régalant pas les spectateurs - ce qui montre bien qu’ils se sont adaptés à la réalité de la Super League, d’ailleurs… -, les Neuchâtelois sont repartis avec trois points. Heureusement, à domicile, ils parviennent encore à proposer de belles phases de jeu, mais Stéphane Henchoz leur a amené de la rigueur et de la concentration, deux éléments qui manquaient cruellement à l’équipe qu’entraînait Michel Decastel.

Il ne faut cependant surtout pas oublier l’héritage laissé par «Deca», cette jouerie et cette liberté accordée aux joueurs offensifs. Simplement, Stéphane Henchoz, c’est son immense mérite, a permis à Xamax de trouver l’équilibre qui lui manquait. À mesure que son équipe gagne des matches, il marque d’ailleurs lui aussi énormément de points sur le plan personnel. Nul besoin de rappeler sa situation: en fin de contrat en juin, il a besoin de se faire de la bonne publicité et ce que montre son équipe parle pour lui.

Un carton tout en expérience

Une dernière preuve de la maturité de ce «nouveau» Xamax? Le carton de Geoffroy Serey Die dans les arrêts de jeu, pour une perte de temps en apparence inutile mais aux conséquences finalement bénéfiques.

L’Ivoirien, homme d’expérience, sera en effet suspendu face à Young Boys, mais pourra ainsi jouer à coup sûr le match le plus important pour Xamax sur la route du maintien, celui face à Grasshopper, six jours plus tard à la Maladière. Le genre de détails qui peuvent faire la différence. Et aider une saison à basculer du bon côté. (nxp)