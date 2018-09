Manchester City, détenteur de la Coupe de Ligue anglaise, s'est facilement qualifié pour les 8e de finale de l'épreuve en battant 3-0 Oxford (D2), alors que son grand rival d'United a été éliminé aux tirs au but 8-7 par Derby (D2) à Old Trafford.

Manchester United, qui avait arraché le nul 2-2 dans le temps additionnel (90e +5) par Marouane Fellaini après avoir été mené 2-1 depuis la 86e minute, quitte prématurément la Coupe de la Ligue qu'il avait remportée à cinq reprises dont la dernière fois en 2017. José Mourinho a donc raté ses retrouvailles avec une vieille connaissance, son ancien joueur à Chelsea, Frank Lampard, manager de Derby.

L'entraîneur portugais a aussi confirmé que le Français Paul Pogba n'était plus le second capitaine de Manchester United, mardi soir. «La seule vérité est que j'ai pris la décision de ne plus faire de Paul Pogba le second capitaine. Je suis le manager. Je prends ces décisions, il n'y a aucun problème», a notamment déclaré Mourinho. En fin d'après-midi, le quotidien «The Times» avait révélé que Mourinho avait informé Pogba, devant ses coéquipiers, qu'il ne serait plus jamais capitaine aussi longtemps qu'il serait à la tête de ManU.

Le choc de ce 3e tour aura lieu mercredi et mettra aux prises Liverpool, le leader invaincu de la Premier League, et Chelsea, 3e à deux points. Mais les deux équipes - tout comme celles évoluant mardi - feront largement tourner avant leur rendez-vous de la 7e journée de Premier League trois jours plus tard.

Résultats du 3e tour:

Mardi

Burton (D3) - Burnley 2-1

Oxford (D3) - Manchester City 0-3

Millwall (D2) - Fulham 1-3

Bournemouth - Blackburn (D2) 3-2

Wolverhampton - Leicester 0-0

Leicester qualifié aux tirs au but (3-1)

Manchester United - Derby County (D2) 2-2

Derby qualifié aux tirs au but (8-7)

West Bromwich (D2) - Crystal Palace 0-3

Mercredi

(20h45) Arsenal - Brentford (D2)

West Ham - Macclesfield (D4)

Liverpool - Chelsea

(21h00) Tottenham - Watford

Mardi 2 octobre

(20h45) Everton - Southampton (nxp)