Urs Fischer a retrouvé un club. Le Zurichois de 52 ans, dont le contrat à la tête du FC Bâle n'avait pas été reconduit en 2017 après un doublé, entraînera dorénavant Union Berlin, en 2e Bundesliga. Il a signé un contrat de deux ans.

Ancien entraîneur du FC Zurich (2010-2012), de Thoune (2013-2015) et de Bâle (2015-2017), Urs Fischer a dit avoir été «surpris et réjoui» de la proposition d'Union Berlin. Avant d'ajouter: «Les entraîneurs suisses ont déjà laissé quelques traces dans le football allemand, et je vais tout faire pour marcher dans les pas de mes prédécesseurs, a-t-il aussi noté. Les conditions de travail que je trouverai à Berlin sont idéales, et tout est réuni pour que je dispose d'une équipe ambitieuse et dominante dès le début de la saison prochaine.»

Directeur général d'Union Berlin, Oliver Ruhnert a pour sa part souligné à quel point «l'authenticité d'Urs Fischer dans les discussions» avait convaincu le directoire berlinois de miser sur lui. «Nous avons trouvé l'entraîneur qu'il nous fallait, a-t-il poursuivi. Sa philosophie, son approche du travail quotidien avec l'équipe et son expérience du haut niveau vont profiter à l'ensemble de notre club.»

Herzlich willkommen, Urs Fischer! Wir begrüssen den neuen Union-Cheftrainer und wünschen ihm und seinem Team viel Erfolg für die bevorstehende Saison. Alle Infos hier ???? https://t.co/xE1RPhOTrE #fcunion #eisern #unveu #fischer ????? pic.twitter.com/z0OHPbzJFA — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 1 juin 2018

(Le Matin)