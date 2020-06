Décidément, Yverdon-Sport doit se dire qu'il est maudit. Déjà privé d’une promotion en Challenge League qui semblait lui être assurée, le club vaudois a encore perdu au… tirage au sort. Afin de déterminer les clubs qualifiés pour le premier tour principal de la Coupe de Suisse, les dirigeants de la 1re ligue ont également dû recourir à un tirage au sort effectué sous le contrôle d’un notaire. La chance a désigné huit clubs (sur seize) de Promotion League, à savoir : Stade Nyonnais, Bavois, Cham, Brühl, Breitenrain, Bellinzone, Köniz et Black Stars. Les représentants comptant une formation M21 ont été exclues du tirage. Le même procédé a été reproduit afin de connaître les heureux élus – ils sont dix - issus des trois groupes de 1ere ligue. A ce petit jeu, la chance a souri à l’Olympique de Genève, au FC Meyrin, à Vevey United et à Delémont pour les représentants romands. N.JR

Alors que tous les championnats «amateur», de la Promotion League à la 5e ligue, ont été annulés et qu’une saison blanche a été décrétée, comment désigner les 64 participants de l’édition 2020-2021 de la Coupe de Suisse? L’ASF a très vite tranché en optant pour un tirage au sort – une triste «première» dans l’histoire du football helvétique.

Dans les 13 Associations régionales, ce tirage a concerné toutes les équipes qui étaient en course pour se disputer les différentes Coupes cantonales (il est de tradition que chaque vainqueur reçoit un billet qualificatif pour le 1er tour principal de la Coupe de Suisse).

«Il manque la saveur du terrain»

Un peu partout donc, on a sorti les fameuses petites boules et on a laissé le sort désigner les heureux élus. En Valais, la chance a fait une fleur au FC Savièse (2e ligue), ainsi invité dans le tableau final. Après l’avoir emporté en demi-finale contre Leuk-Susten, le club de Saint-Germain a disposé du FC Saxon en finale. Xavier Varone (62 ans, photo ci-dessous) aurait préféré l’emporter sur le terrain du sport, et non grâce au hasard. «Dans la réalité, cela aurait fait une belle finale, soupire le président saviésan. L’emporter dans ces conditions est assez particulier à vivre. On ne peut rien fêter. Il manque la saveur du terrain.»

Pour son club, cette chance au tirage représente un lot de consolation dans la mesure où le Covid-19 et l’arrêt définitif du championnat a stoppé net le FC Savièse dans son ascension pour rejoindre la 2e ligue interrégionale. A la pause hivernale, le club, qui avait aligné une série de onze victoires contre une seule défaite, ne comptait-il pas déjà 10 points d’avance sur le duo composé de Chippis et Saxon? «On était en train de faire une magnifique année, rappelle son président. Il nous manque aussi la Coupe valaisanne, que l'on souhaitait remporter pour réaliser le doublé. Les joueurs ont été terriblement déçus de ne pas pouvoir aller au bout pour finir le travail. S'il ne remplace pas tout, ce billet qualificatif nous donne aujourd'hui une motivation supplémentaire pour repartir...».

Savièse ne s’était plus invité en 32e de finale depuis la saison 2013-2014. A l’époque, le club valaisan était sorti vainqueur de son duel contre les Zurichois de Wiesendrangen (3e ligue) avant de tomber à domicile contre le coriace FC Tuggen, lequel avait hérité du FC Bâle au tour suivant.

Matran pour Fribourg, Bôle pour Neuchâtel

Sept ans plus tard, personne ne sait quand ce premier tour de Coupe aura lieu ni si des spectateurs pourront y assister. Certains évoquent la fin août, d'autres parlent de la mi-octobre. «Quoi qu'il en soit, on aimerait tirer un gros morceau. Pour nous, Sion serait le tirage idéal», conclut Xavier Varone qui, avant d’entrer en comité du FC Savièse en 2008, avait aussi été joueur. Au début des années 90, Savièse avait déjà affronté le FC Sion et s'était alors incliné 5-1.

Si toutes les Associations régionales n’ont pas encore désigné leur représentant, on sait déjà que le FC Matran (3e ligue) représentera Fribourg alors que le destin a choisi le FC Bôle (2e ligue) à Neuchâtel. Coquin de sort.

Nicolas Jacquier