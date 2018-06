L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté dimanche le Grand Prix du Canada, 7e manche de la saison de F1, ce qui lui permet de reprendre pour un point la tête du Championnat au Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 5e.

VETTEL: "To have a race like we had today was unbelievable. The Ferrari fans will have a blast tonight" #CanadianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/1VK6ImlAs9 — Formula 1 (@F1) June 10, 2018

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui suivaient Vettel, parti en pole, sur la grille, complètent le podium sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal.

Parti quatrième après être passé à côté des qualifications, Hamilton a vu l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull), qui s'est arrêté un tour plus tard pour changer de pneumatiques, le dépasser à la sortie des stands. Il n'est pas parvenu ensuite à reprendre sa place.

Stop letting celebrities do the job that is supposed to be done by a professional marshal or official. #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/C6LCei7mHs — Vincent Bruins (@VincentJBruins) June 10, 2018

Le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) ferme la marche pour les trois «top teams», devant les Renault de l'Allemand Nico Hülkenberg et de l'Espagnol Carlos Sainz Jr. Le Français Esteban Ocon (Force India) et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) complètent le top 10, devant les deux autres tricolores Pierre Gasly (Toro Rosso) et Romain Grosjean (Haas).

L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren), qui disputera la semaine prochaine les 24 Heures du Mans, n'a pas été gâté pour son 300e week-end de GP, contraint à un deuxième abandon consécutif par une perte de puissance au 42e tour.

La course a été neutralisée dès le premier tour quand le Canadien Lance Stroll (Williams) a accroché le Néo-Zélandais Brendon Hartley (Toro Rosso) à l'entrée du virage 5. Tous les deux ont également abandonné.

(afp/nxp)