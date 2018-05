La valeur de transfert moyenne des joueurs de Manchester City a atteint le niveau record de 62,9 millions d'euros. Il s’agit de la valeur la plus élevée parmi les clubs du Big-5, loin devant Barcelone (55,3 millions) et Tottenham (51,3 millions).

Cette valeur est estimée sur la base de l’algorithme développé par l’Observatoire du football du Centre internationale d'étude du sport (CIES). Le pouvoir économique de la Premier League anglaise, les performances exceptionnelles, la longue durée des contrats et la jeunesse sont les critères-clé expliquant la première place de Manchester City. Sept de leurs joueurs ont une valeur de transfert estimée supérieure à 100 millions d'euros, à savoir: Kevin de Bruyne, Leroy Sané, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ederson Moraes, Bernardo Silva et Sergio Agüero.

Parmi les 31 équipes dont les joueurs ont une valeur de transfert moyenne estimée à plus de 10 millions d'euros, il y a neuf équipes de Premier League, huit de Serie A, six de Liga, ainsi que quatre de Bundesliga et de Ligue 1. Le club de Premier League le moins bien classé, West Bromwich Albion, est 55e sur 98. Ce résultat traduit aussi la domination économique de la première division anglaise.

Valeur de transfert moyenne des joueurs du Big 5, classement par équipes (en millions d'euros): 1. Manchester City (Ang) 62,9. 2. Barcelone (Esp) 55,3. 3. Tottenham Hotspur (Ang) 51,3. 4. Liverpool (Ang) 43,6. 5. Atlético Madrid (Esp) 41,8. 6. Chelsea (Ang) 40,7. 7. Manchester United (Ang) 39,4. 8. Paris St-Germain (Fra) 39,1. 9. Real Madrid (Esp) 35,2. 10 Juventus (Ita) 30,7. 11. Napoli (Ita) 29,3. 12. AS Roma (Ita) 25,9. 13. Bayern Munich (All) 25,4. 14. Arsenal (Ang) 24,8. 15. AS Monaco (Fra) 22,5. 16. RB Leipzig (All) 19,3. 17. AC Milan (Ita) 17,9. 18. Lyon (Fra) 17,6. 19. Valence (Esp) et Inter Milan (Ita) 17,0. (Le Matin)