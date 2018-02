L'international suisse Valon Behrami (32 ans) et son épouse Elena Bonzanni ont décidé de se sépare, après douze ans de vie commune. Le joueur d'Udinese l'a annoncé sur Twitter peu après midi.

Dans on texte, Valon Behrami précise qu'il fait cette annonce «pour éviter toute spéculation» et il demande «le plus grand respect pour toutes les parties concernées, en particulier nos enfants Sofia (9 ans) et Isabel (18 ans): leur sérénité et leur bonheur sont actuellement mes priorités».

En ajoutant qu'il ne fera pas de déclaration ultérieure à ce sujet, il précise qu'il espère que «notre réserve sera comprise de tous».

Valon Behrami et Elena s'étaient rencontrés en 2006, alors qu'il jouait à la Lazio de Rome.

(Le Matin)