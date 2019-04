Carlos Varela, quel commentaire vous inspire ce deuxième titre consécutif remporté par Young Boys?

YB est, à l'heure actuelle, le club numéro 1 du pays. Et de loin! Les chiffres sont là pour en attester. Et c'est tellement mérité. YB est vraiment un beau champion, qui pratique un joli jeu et qui suscite de l'engouement, à Berne comme ailleurs.

Après les années du FC Bâle, qui dominait le foot suisse depuis le début du XXIe siècle, est-on entré dans une ère bernoise? En d'autre termes, cette euphorie va-t-elle durer?

C'est très difficile de répondre maintenant à cette question. YB champion à sept journées de la fin, c'est énorme. Mais cela ne va pas être chaque année comme ça. Le club bernois risque d'avoir un été plus compliqué que le dernier. Von Bergen arrête, alors que Benito et Mbabu sont quasi loin: cela fait toute une défense à recomposer. Il y aura du mouvement, et c'est bien normal - quand bien même on pourrait comprendre que certains aient envie de rester dans cette équipe. Il faudra donc voir quels joueurs le club pourra garder et comment il pourra compenser les départs. On sait que Christoph Spycher (ndlr: le directeur sportif) excelle à son poste et réalise de bons coups, mais l'équipe va quand même considérablement changer.

Et puis, le FC Bâle ne va certainement pas rester les bras croisés cet été...

Je ne pense pas, non. Mais d'un autre côté, on attendait aussi une réaction des Bâlois lors des deux derniers mercatos. Or, on n'a rien vu venir, ou presque. Le FCB a une grosse masse salariale, avec des joueurs comme Stocker ou Frei qui n'ont pas forcément le rendement escompté par rapport à l'investissement effectué. Tout cela pour se faire conspuer à domicile. Les gens étaient devenus tellement habitués de 2002 à 2016 qu'ils ont une réaction à mon avis trop violente.

Vous avez joué dans les deux clubs...

... et j'y ai connu exactement la même chose: l'entrée dans un nouveau stade, l'euphorie qui se crée avec le public, les ambitions qui grimpent. La seule différence, c'est qu'à Bâle, j'ai fêté des titres (deux championnats et deux Coupes), et pas à Berne. Maintenant, je ne suis pas sûr que l'euphorie va durer aussi longtemps à Berne qu'à Bâle, tout simplement parce que les deux villes sont différentes. Bâle vit et respire football, ce qui n'est pas encore le cas de Berne - même si YB a fait ce qu'il fallait pour provoquer de l'engouement.

Pourtant, les résultats sont là et il y a désormais plus de monde au match à Berne qu'à Bâle...

C'est vrai, le club a tout pour continuer sur sa lancée: un super stade, de très bons dirigeants, une bonne base de formation et un entraîneur d'avenir. S'il réussit à garder la jouerie qui le caractérise et son public, ce serait exceptionnel.

Un mot sur l'entraîneur, justement. A 40 ans, Gerardo Seoane fête le titre dès sa première année à Berne. Pourtant, ce n'était pas facile de succéder à Adi Hütter, l'artisan du titre de 2018...

Et tout le mérite en revient à Gerardo, qui est accessoirement un bon pote à moi. Pour le club, ce deuxième titre consécutif s'apparente à une confirmation. Pour l'entraîneur, c'est une première. Seoane a su s'adapter à son nouvel encadrement, et ce n'est pas le moindre de ses mérites. Ce serait trop facile de dire que n'importe qui aurait été champion avec cette équipe. Lorsqu'il est arrivé, il a su s'adapter au 4-4-2 de Young Boys qui fonctionnait bien, alors que ce n'est de loin pas son système préféré. Mais comme ça tournait, il n'a pas tout chamboulé. C'est un vrai signe d'intelligence de la part d'un coach.

Comment voyez-vous la fin de la saison, dès lors que tout est joué?

Young Boys a encore des records à chasser, non? Le plus grand nombre de points récoltés en une saison (86), le plus grand écart avec le deuxième (20 points), le plus grand nombre de buts marqués aussi (92), tous propriétés du FC Bâle. Je suis convaincu que les Bernois vont tout faire pour s'approprier ces records. Et comme ils peuvent désormais évoluer en toute décontraction, ils n'en seront que plus dangereux. Leur situation leur permettra de tenter des trucs et de chercher la victoire à chaque fois. Je suis sûr que Young Boys nous offrira du foot attractif jusqu'au bout.