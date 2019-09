Né à Renens il y bientôt 27 ans, le défenseur Frédéric Veseli a fait ses classes juniors sur les bord du Léman. A Renens d'abord, puis au Lausanne-Sport. Parti en Angleterre poursuivre sa formation (les deux Manchester), il évolue depuis trois ans à Empoli (Serie B italienne). Champion du monde M17 en 2009 avec la Suisse, il a depuis choisi de défendre les couleurs de l'Albanie.

La nation à l'aigle bicéphale est attendue ce samedi soir au Stade de France par l'équipe championne du monde, rien que cela. Face à la France, Veseli honorera sa 19e sélection sur le flanc droit de la défense à trois albanaise. Avant ce match, il a retracé son parcours à notre confrère de «L'Équipe» François Verdenet. Il a notamment expliqué les raisons qui l'ont poussé à choisir l'Albanie, plutôt que la Suisse.

Veseli a commencé par rappeler que c'est Lorik Cana (ancien international albanais également passé par les juniors lausannois), dont il est proche, qui a régulièrement entretenu le contact avec l'Albanie.

«La Suisse me tenait à cœur, poursuit Veseli. Mais il y a eu beaucoup de déceptions ensuite entre nous. Mes deux parents viennent d'Albanie. Cela représente une grosse partie de ce que je suis. Le Kosovo aussi, qui n'était pas encore reconnu par l'UEFA quand j'ai effectué mon choix. Mes grands-parents y vivent toujours.»

Et de se remémorer sa première sélection: «Elle a été forte en émotions. C'était un Kosovo - Albanie à Pristina, en novembre 2015 (2-2). Quelque chose d'immense à vivre.»

Plus loin, Veseli évoque les progrès réalisés par la sélection albanaise et la fierté qu'ont ses joueurs à jouer avec l'aigle noir à deux têtes sur le cœur: «L'Albanie n'est plus une sélection par défaut. C'est le choix du cœur, comme peut l'être le Kosovo. Tôt ou tard, l'Albanie participera à une Coupe du monde. Mais on aimerait déjà se qualifier de nouveau pour un l'Euro.»

Veseli conclut par un message personnel adressé aux dirigeants de clubs français: «J'aimerais bien vivre une expérience en Ligue 1. J'ai un style polyvalent, qui me permettrait de bien m'adapter. J'ai toujours suivi assidûment la Ligue 1. Je parle couramment français. C'est quand même ma langue maternelle!»

Sûr que les dirigeants et les entraîneurs des clubs de Ligue 1 auront plus qu'un œil sur le France - Albanie de ce samedi soir. À Frédéric Veseli de profiter de l'occasion et de se mettre en évidence!