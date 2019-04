Si Thoune a réussi à se qualifier pour la deuxième finale de Coupe de Suisse de son histoire - il s'était incliné 1-3 contre La Chaux-de-Fonds en 1955 lors de sa première et seule participation -, il le doit en grande partie au gardien du FC Lucerne David Zibung.

Pourtant expérimenté, le portier de 35 ans s'est totalement troué à la 80e minute, sur un long centre «dans le paquet» de Matteo Tosetti. Zibung a donné un premier coup de poing raté dans le ballon, puis un deuxième... ce qui a fait que le ballon a rebondi sur la tête du défenseur lucernois Otar Kakabadze avant de revenir dans les pieds thounois.

Revenu d'une position de hors-jeu non signalée, le buteur serbe de Thoune Dejan Sorgic a remis le ballon en retrait pour Roy Gelmi, dont la frappe à ras de terre de 15 mètres a pris Zibung à contre-pied. Cela allait s'avérer le seul but du match, celui qui a envoyé Thoune en finale de la Coupe de Suisse.

Après le match, David Zibung ne cherchait pas à fuir ses responsabilités. «J'ai commis une erreur à une très mauvais moment de la partie, et c'est de ma faute si Thoune a pu marquer le but qui le qualifie en finale, a-t-il admis. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce moment est un des pires de ma carrière.»

Ce qui ne consolera pas les Lucernois, éliminés en demi-finale de Coupe à cause de la mauvaise sortie d'un gardien à qui ils doivent tant.

(nxp)