Comme Stéphane Henchoz et Philipp Degen avant lui, Xherdan Shaqiri est sur le point de rejoindre le prestigieux club de Liverpool.

Selon «The Telegraph», Stoke a accepté de séparer de son milieu de terrain offensif pour 18,15 millions de francs suisses.

En vacances après l'élimination de la Suisse à la Coupe du monde, Shaqiri devrait se rendre au centre d'entraînement des Reds ce vendredi pour passer sa visite médicale. Sa signature pourrait être officialisée dans les prochaines heures.

