Ils sont vingt-six et ils ne seront plus que vingt-trois lundi à 18h. Ce jour-là, Vladimir Petkovic annoncera sa liste des sélectionnés à la Villa Sassa, sur les hauteurs de Lugano. Et trois joueurs de l'équipe de Suisse devront faire leur baluchon, tristement, les oreilles en bas. Ils ne partiront pas en Russie.

Le Mister a-t-il déjà une idée de l'identité des trois sacrifiés? On lui a posé la question samedi, juste avant l'entraînement de l'équipe de Suisse à l'Estadio de la Ceramica, antre du Villarreal CF. «Il peut se passer beaucoup de choses, on l'a encore vu ces derniers jours», a d'abord répondu Vladimir Petkovic en faisant bien sûr allusion à la blessure de Granit Xhaka, survenue jeudi à l'entraînement.

«On doit rester attentif et il n'y a jamais de décision définitive avant le tout dernier moment. Et je rappelle qu'en cas de blessure, on peut encore changer un nom jusqu'à 48h avant le premier match de la Coupe du monde», a continué le Mister. Le match de dimanche face à l'Espagne peut-il changer les données pour l'un ou l'autre joueur en ballottage? Oui et non, apparemment. «J'ai la structure de la liste dans ma tête. J'ai une idée précise, mais tout est ouvert jusqu'à l'annonce des 23 lundi», a reconnu Vladimir Petkovic.

Va-t-il doubler tous les postes, comme il a l'habitude de le faire? Là aussi, la réponse du sélectionneur oscille volontairement entre le oui et le non: «Doubler, voire même tripler... On a des joueurs polyvalents qui peuvent jouer à différentes positions.». Une petite phrase qui pourrait avoir son importance.

Bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse: Granit Xhaka a participé à l'entraînement collectif de samedi en Espagne. Il a même une petite chance d'être présent au match dimanche, ce qui semblait exclu dans un premier temps. «Sa blessure évolue positivement d'heure en heure. Mais on ne va prendre aucun risque avec lui. Il ne s'agit pas d'un match officiel», a commenté Vladimir Petkovic à ce sujet. Double soulagement, donc: Granit Xhaka partira à 100% à la Coupe du monde et sa blessure ne devrait pas causer de retard dans sa préparation physique. Même vendredi matin, quelques heures à peine après sa blessure, le milieu de terrain faisait déjà du vélo et travaillait sa forme. De bon augure, car c'est maintenant que tout se joue pour être prêt physiquement dès le 17 juin.

La présence de Granit Xhaka étant confirmée, qui seront les trois exclus de la liste? Tour d'horizon des cinq joueurs les plus menacés en plus de Gregor Kobel, qui ne sera à coup sûr pas du voyage.

Gregor Kobel, quatrième gardien

Aucune surprise, le portier remplaçant de Hoffenheim ne partira pas en Russie. Il le sait déjà, d'ailleurs. Yann Sommer sera titulaire, Roman Bürki numéro 2, Yvon Mvogo numéro 3.

Silvan Widmer, latéral droit ou gauche

La sélection définitive comportera très certainement huit défenseurs. Celui de l'Udinese pourrait bien être «celui de trop». A droite, Stephan Lichtsteiner et Michael Lang sont indiscutables. A gauche, Ricardo Rodriguez aussi et François Moubandje semble avoir une longueur d'avance sur Widmer. Mais l'Argovien a pour lui sa polyvalence: il peut jouer à droite ou à gauche, ce que ne peut pas faire le Genevois.

François Moubandje, latéral gauche

Il serait très étonnant que Widmer lui passe devant. Le Genevois sera à 95% du voyage, mais il existe une variante dans laquelle Vladimir Petkovic partirait à sept défenseurs. Dans ce cas-là, il sacrifierait le latéral du TFC en partant de deux principes: Ricardo Rodriguez est une machine incassable à gauche et , le cas échéant, Nico Elvedi ou Manuel Akanji peuvent dépanner sur le couloir. Improbable, mais pas complètement impossible.

Remo Freuler, milieu de terrain

Ses dernières prestations en équipe de Suisse ne parlent pas en sa faveur, contrairement à sa saison magnifique avec l'Atalanta Bergame. Vladimir Petkovic apprécie son profil et a déjà sacrifié Fabian Frei pour faire de la place à Freuler. Il devrait être du voyage en Russie dans l'hypothèse très probable où tous les postes seraient doublés puisqu'il est en concurrence avec Granit Xhaka, Valon Behrami et Denis Zakaria pour les deux postes de milieu défensif. Mais si la Suisse joue en 4-1-2-2-1, ce qui devrait être le cas dimanche soir en Espagne et face au Brésil le 17 juin, alors il deviendrait de plus en indispensable.

Edimilson Fernandes, milieu de terrain ou attaquant

En 4-2-3-1, il est le remplaçant naturel de Steven Zuber sur le côté gauche. Le forfait d'Admir Mehmedi a fait augmenter les chances du Valaisan de partir à la Coupe du monde, c'est sûr, mais il semble tout de même en grand danger de devoir faire ses valises pour Ibiza, Dubaï ou Fully lundi. «Edi» a pour lui sa polyvalence et le fait de pouvoir jouer à tous les postes de l'attaque. Mais il semble encore un peu «juste» au niveau de l'expérience par rapport aux autres candidats. Autre atout: sa capacité à être décisif sur un geste ou une inspiration, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs offensifs de l'équipe de Suisse.

Josip Drmic, attaquant

Il est revenu en forme au bon moment, juste avant la Coupe du monde. Son passé avec le groupe parle pour lui, comme son but décisif face à la Lettonie (1-0) un jour à Genève où la Suisse ne trouvait pas la solution pour faire sauter le verrou balte. Il pourrait cependant souffrir de la concurrence à son poste. Vladimir Petkovic, quel que soit le schéma tactique choisi, ne joue qu'avec une pointe. Et pour l'occuper, le Mister dispose de Haris Seferovic, Mario Gavranovic, voire Breel Embolo. De ce point de vue-là, Josip Drmic pourrait «sauter».

(Le Matin)