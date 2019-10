«On joue comme on s’entraîne» est sans doute un des adages préférés des coaches. On n’a pas pu s’empêcher d’y penser mardi soir, au Stade de Genève, et d’ajouter à cette phrase un peu toute faite un «comme on s’échauffe aussi».

Ça peut sembler être un détail pour beaucoup, mais pour moi, ça a dit pas mal de choses. Samedi, à Copenhague, des Suisses un peu en dilettante ont copieusement arrosé les filets qui protègent le public du Parken, lorsqu’ils ont enchaîné les tirs d’entraînement sur Jonas Omlin et Yvon Mvogo, à quelques minutes du coup de sifflet initial. Ça ne pouvait pas être un bon présage. Derrière, ils ont systématiquement buté sur un Kasper Schmeichel en état de grâce.

Mardi, avant la partie contre l’Irlande disputée sur une pelouse très difficile, le public situé derrière les buts genevois y est allé de quelques «olé» de plaisir, car leurs préférés ont nettoyé les deux lucarnes des deux gardiens remplaçants et fait, cette fois, vibrer régulièrement le filet à l’échauffement. Il y avait de l'application. Entre les hymnes nationaux et le début de la partie, un des préparateurs physiques de la Suisse est même venu au centre du camp des siens, pour un dernier sprint histoire d'entrer dans la partie comme des frelons.

Hasard ou véritable prise de conscience et de confiance? On ne sait pas. Toujours est-il que les Helvètes sont cette fois entrés dans le match comme il le fallait et marqué sur une de leurs toutes premières offensives de la rencontre. Derrière, il y a certes eu du déchet à la finition, comme trop souvent. Mais prendre une longueur d’avance sur un adversaire qui marche surtout au moral, ce n’est jamais une mauvaise nouvelle.

Un Freuler rentre et tout est repeuplé

En deuxième période, c’est de Vladimir Petkovic qu’est venue une solution bienvenue. Les «Boys in Green» ont enclenché la marche avant après avoir pris leur potion magique (du thé) et les Helvètes n’ont pas fait les malins pendant une bonne dizaine de minutes. La faute à un dispositif tactique qui laissait le champ libre à la troupe de Mick McCarthy sur les deux flancs. Le «Mister» a alors coupé les ailes irlandaises en remplaçant le latéral Stephan Lichtsteiner par le milieu Remo Freuler, reculé Edimilson Fernandes sur le côté droit et tout est allé mieux, comme par magie.

La flexibilité tactique des Suisses était un de leurs points forts il y a encore quelques mois. Elle était un peu passée aux oubliettes après la victoire de prestige contre la Belgique et c'était bien dommage. Le 3-4-3 était devenu la norme. Cette fois, Petkovic a su le retoucher et le changer en un 3-5-2 en cours de rencontre et le rapport de force s'est inversé. Le sélectionneur pouvait bien avoir un sourire narquois en conférence de presse d’après-match, il avait réussi son coup. Encore deux comme ça et on sera bien.

Robin Carrel, Genève

