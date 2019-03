Personne ne sait si Beknaz Almazbekov fera (grande) carrière dans le football. Toujours est-il que le capitaine de l'équipe des moins de 14 ans de Galatasaray s'est fait l'auteur d'un geste d'une élégance rare lors d'un match contre Istanbulspor, comptant pour le championnat turc U14.

En s'infiltrant et en s'écroulant dans les seize mètres adverses après avoir trop poussé son ballon, le jeune homme a trompé Madame l'arbitre - c'en était une - et obtenu un penalty immérité, malgré les protestations nourries des joueurs d'Istanbulspor. Les images de la vidéo diffusée par le média britannique «The Guardian» sont sans équivoque: il s'agissait bel et bien d'une simulation.

Fair play: Galatasaray youngster intentionally misses penalty pic.twitter.com/CxsWX9WWZy — Guardian sport (@guardian_sport) 26 mars 2019

Pris d'abord dans le feu de l'action, puis de remords, le brave Beknaz, 13 ans et demi, a regretté sa supercherie. Il n'a laissé à personne d'autre le soin d'aller tirer le penalty. Et de le manquer volontairement - là aussi, les images sont claires - au nom de la sacro-sainte justice.

Beau, très beau geste de fair-play! (nxp)