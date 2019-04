Et si Steve von Bergen devenait le nouveau consultant de la RTS pour l’équipe de Suisse? On le sait: la chaîne - et le commentateur attitré de la Nati, David Lemos - est toujours à la recherche de la personne idéale. Léonard Thurre a été la première option envisagée, mais le Lausanne-Sport n'a pas pu mettre à disposition son responsable du scouting de manière permanente.

L’ancien attaquant international était bien aux côtés de David Lemos lors des deux premières rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020, fin mars face à la Géorgie et au Danemark. Mais sa présence était à classer au rayon des cas isolés. Pour la durée, ce sera quelqu’un d’autre.

Steve von Bergen? Le défenseur aux 50 sélections en équipe nationale (35 ans) a annoncé jeudi qu’il mettrait un terme à sa carrière au terme de la présente saison. Sur un deuxième titre de champion de Suisse consécutif avec Young Boys; son quatrième au total après ceux de 2006 et de 2007 avec Zurich.

Candidat naturel

Figure du football suisse et romand, fort d’une certaine expérience à l’étranger (Serie A, Bundesliga) et en compétition internationale avec la Nati (Mondial 2010, Euro 2016), à l’aise face aux médias et aux caméras, le Neuchâtelois fait naturellement office de solution idéale. «Je ne suis pas fermé à cette idée, réagit le principal intéressé. Il y a d’ailleurs eu quelques échanges de messages, dernièrement. Mais je dois encore y réfléchir. Surtout, j’ai d’abord une saison et une carrière à terminer.»

David Lemos confirme également une prise de contact. «J’aurais été stupide de ne pas penser à Steve. Oui, j’ai parlé avec lui, comme j’ai parlé avec d’autres personnes. Mais avant d’aller plus loin, nous allons le laisser avoir la sortie qu’il mérite, sans que celle-ci soit parasitée par quoi que ce soit. Et puis, au vu du caractère inédit qu’aurait le cas de figure, cela implique également un certain nombre de tests. Afin de déterminer si lui se plaît dans un rôle de consultant mais aussi si cela fonctionne pour moi et pour la RTS.»

David Lemos - Steve von Bergen, nouveau duo attitré de l’équipe de Suisse pour les téléspectateurs romands? Réponse d’ici l’été. Voire début juin, avec les finales de la Ligue des Nations au Portugal. (nxp)