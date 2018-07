L'attaquant anglais Wayne Rooney a connu des débuts triomphants en Major League Soccer (MLS), en réussissant deux passes décisives pour contribuer à la victoire de son équipe de DC United (3-1) dans son nouveau stade contre Vancouver samedi.

Le buteur de 32 ans, préservé en début de rencontre par son entraîneur Ben Olsen, a débuté sur le banc, mais le public du nouveau stade «Audi Field» a commencé à demander la star anglaise en début de seconde période, chantant des «On veut Rooney».

Il est finalement entré en jeu à la 58e minute, sous l'ovation des 20'000 spectateurs, et il n'a pas tardé à s'illustrer, offrant deux passes décisives à l'Argentin Paul Arriola (69e et 80e) pour sceller la victoire. L'Argentin Yamil Asad avait ouvert le score à la 27e minute.

«Je voulais autant entrer en jeu que le public voulait me voir, a dit l'ancien international anglais. J'espère que je vais pouvoir leur offrir d'autres victoires.»

L'ex-Mancunien a rejoint fin juin l'équipe de MLS en provenance de son club formateur d'Everton pour trois ans et demi et 13 millions de dollars. «L'adaptation a été facile, j'aime beaucoup, a-t-il poursuivi. Il y avait une excellente ambiance. Et en ville les gens me donnent la liberté d'être juste moi, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé.»

«C'est super de travailler avec de jeunes joueurs et j'apporte mon expérience pour les aider, c'est ce qu'on a montré durant les 30 dernières minutes», a-t-il encore souligné.

Wayne Rooney was *this* close to scoring in his MLS debut.



He's playing live now with D.C. United on ESPN+https://t.co/Lhgcqht8dB pic.twitter.com/V5sb4UqlAJ — ESPN (@espn) 15 juillet 2018

It's a new era for Wayne Rooney, and it begins right now on ESPN+ https://t.co/EPm76W4I6d pic.twitter.com/VRKDjwfZUp — ESPN (@espn) 15 juillet 2018

(AFP/nxp)