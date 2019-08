A 35 ans, le footballeur Néerlandais a officiellement annoncé sa retraite le 12 août dernier, après une dernière saison passée au Qatar. Dimanche, il a a été aperçu dans le tribunes du Stadion-Galgenwaard pour assister au match entre Utrecht, club de son frère Rodney Sneijder, et le VVV Venlo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur de l'Ajax profite pleinement de sa nouvelle vie loin des terrains de football.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W