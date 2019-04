Après trois ans d'attente, Tottenham va enfin retrouver son stade de White Hart Lane. Depuis 2016, les Spurs jouaient dans l'enceinte de Wembley. Le club a dépensé plus d'un milliard d'euros dans la rénovation de son stade.

Pour l'heure, l'équipe fanion n'a pas encore foulé officiellement sa nouvelle pelouse. Le premier match officiel de Tottenham se déroulera ce mercredi soir (20h45), à l'occasion de la réception de Crystal Palace en Premier League.

Les fans, très émus, étaient tout de même au nombre de 25'000 pour assister à la première rencontre dans le nouveau stade, le 24 mars dernier. Une partie entre les M18 de Tottenham et ceux de Southampton. Score final: 3-1.

"Wow!" ????



Supporters react to seeing our new home for the very first time.

Le week-end passé, ce sont les anciennes gloires du club, dont Paul Gascoigne, Robbie Keane, Jürgen Klinsmann ou encore David Ginola, qui ont participé à un match-test devant 45'000 personnes.