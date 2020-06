Le Werder Brême s'est éloigné du maintien, en perdant dans les derniers instants contre Wolfsburg (1-0), dimanche lors de la 30e journée de Bundesliga.

Et c'est Kevin Mbabu, auteur d'un gros match pour Wolfsburg, qui a lancé l'avant-dernière passe à l'origine du seul but du match, à la 82e (Wout Weghorst). Cette réussite a scellé la domination de l'équipe entraînée par Oliver Glasner, où Admir Mehmedi est resté en jeu jusqu'à la 64e minute.

Ce succès permet à Wolfsburg de rester dans le wagon pour la Ligue Europa (6e) avant de recevoir son concurrent Fribourg (8e) pour un choc décisif.

Pour le Werder, en revanche, la situation se corse. Le match nul de Düsseldorf (16e) et la victoire de Mayence (15e), samedi, ses deux concurrents, font de cette défaite une très mauvaise opération.

Ce club emblématique, qui n'a connu la deuxième division qu'une seule saison depuis la création de la poule unique en Bundesliga en 1963, reste 17e et avant-dernier, à trois points du barragiste.

Le calendrier lui réserve des «finales» en vue du maintien, à commencer par un déplacement chez la lanterne rouge Paderborn samedi prochain, peut-être son match de la dernière chance.

Schalke n'y arrive toujours pas

Le deuxième match de ce dimanche a vu l'Union Berlin et Schalke se séparer sur un nul 1-1.

Depuis la reprise, le 16 mai dernier pour Schalke, l’équipe de Gelsenkirchen avait perdu quatre matches en ne marquant qu’un seul but. Dimanche, elle a donc fait mieux en marquant un nouveau but, grâce à l’Anglais Jonjoe Kenny (28e), et en repartant avec un point.

Reste que l’équipe de David Wagner a fait une dégringolade au classement depuis trois semaines. Sixième au moment de la sortie du confinement, Schalke est aujourd’hui dixième, à sept points d’une place européenne.

Pour l’Union, en revanche, ce point fait du bien. L’équipe entraînée par Urs Fischer a réussi à garder ses trois points d’avance sur le barragiste avant le déplacement à Cologne, samedi prochain.

