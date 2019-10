NE Xamax FCS sera-t-il en mains vaudoises? Tout indique que ce pourrait être le cas, Jean-François Collet (directeur de Grand Chelem Event) faisant office de favori à la reprise du club neuchâtelois (lire article en relation). Voilà qui ne manque pas de piquant, alors que se profile le choc des 8es de finale de la Coupe Lausanne - Xamax, jeudi soir à la Pontaise.

Président du club neuchâtelois depuis qu'il l'a repris à bout de bras en 2012, Christian Binggeli n'a pas caché son souhait de transmettre le témoin «en des mains suisses». D'ailleurs, il avait failli passer la main l'été dernier déjà. Ancien président du FC Serrières - il avait été à la base de la fusion entre les deux entités en 2015 -, mais aussi ancien directeur sportif du club rouge et noir (de 2007 à 2008), Jean-Marc Rohrer (54 ans) est en effet entré en discussions avancées avec Christian Binggeli, au mois de juillet dernier.

«C'est vrai qu'on a eu cette discussion avec Christian Binggeli et quelques-uns de ses conseillers, explique Jean-Marc Rohrer. J'avais du soutien et du monde derrière moi, et le but, c'était de donner un coup de main pour aller de l'avant. On n'est pas entrés dans les chiffres, mais la discussion a bel et bien eu lieu. Le problème, c'est que les personnes qui me soutenaient voulaient que je devienne président du club. Elles pensaient que j'étais la personne capable de fédérer. Mais moi, je n'étais pas très chaud à cette idée. En plus, nous étions à une semaine de la reprise du championnat, donc le timing n'était pas très heureux. C'est pour ces deux raisons que cela ne s'est pas fait.»

«S'ils manifestent de l'intérêt, c'est qu'ils savent pourquoi»

Dans la discussion de juillet, Christian Binggeli a néanmoins laissé sous-entendre qu'il ne se voyait pas quitter le navire «comme ça», d'un jour à l'autre. C'est lui et son fils Gregory (vice-président du club) qui détiennent l'entier du capital-actions de NE Xamax FCS. «Christian Binggeli veut à tout prix éviter un deuxième cas Chagaev, poursuit Jean-Marc Rohrer. Il souhaite que la transition soit un succès.»

Ce succès passera-t-il par Jean-François Collet et/ou Grand Chelem Event, société qui gère l'administration et le sponsoring du club neuchâtelois depuis avril 2018? Jean-Marc Rohrer n'est pas contre cette idée, bien au contraire même: «Cela fait un an et demi que les membres de Grand Chelem sont dans la maison. Ils connaissent tout, et s'ils manifestent de l'intérêt, c'est qu'ils savent pourquoi. Alors, bien sûr, c'est une société qui voudra faire de l'argent. Mais elle est basée en Suisse romande et elle connaît le monde du football. Pour Xamax, ce pourrait être idéal.»

Jean-Marc Rohrer ajoute: «Christian Binggeli est au maximum de ce qu'il peut apporter au club. Il a besoin d'appuis. Si la solution vient d'une société qui est à 45 minutes de voiture, il faut le prendre positivement.»

Restera, alors, à fixer le prix de «vente» du club. Dans la mesure où le stade n'appartient pas à Xamax et que le secteur de formation relève de la Fondation Facchinetti, il ne reste que le capital-joueurs, qui ne se chiffre de loin pas en millions. «Mais grâce à Christian Binggeli, le club n'a pas de dettes, précise Jean-Marc Rohrer. Et cela, c'est déjà une richesse.»

Renaud Tschoumy