Scène de X à la Maladière en 2003

Depuis la promotion de Xamax dans l’élite en 1973, Neuchâtelois et Genevois se sont déjà affrontés à 103 reprises pour un bilan chiffré plus qu’équilibré. Ainsi compte-t-on 36 victoires «grenat» contre 34 succès des «rouge et noir» et 33 matches nuls.

Servette ne s’est par contre plus imposé à Neuchâtel depuis le 3 septembre 2003 (3-2). Ce soir-là, devant 8000 spectateurs réunis dans l’ancienne Maladière, Kader avait signé le but de la victoire à un quart de la fin d’un match marqué par deux expulsions, une de chaque côté (Von Bergen pour Xamax et Miéville pour les visiteurs). Dans une ambiance électrique, Marco Schällibaum, coach du SFC, avait été «allumé» par un spectateur de la tribune nord, qui n’avait pas hésité à baisser son pantalon et à lui présenter son sexe. «C’est un manque de respect total, avait réagi le toujours bouillant Schällibaum. En plus, cette personne était entourée de deux enfants. C’était du bas étage, du hard!»