Peut-être que Neuchâtel Xamax FCS sera derrière le FC Sion à la fin du championnat. C’est même probable, quoique les quatre points d’écart entre les deux formations ce matin laissent penser que les Valaisans feraient bien de se méfier: s’ils se croient sauvés d’une participation au barrage face au deuxième de Challenge League, ils sont un peu trop sûrs d’eux.

L’effectif de Xamax est moins riche et moins talentueux que celui du FC Sion, mais ce dimanche matin, on préférerait être supporter des Neuchâtelois que des Valaisans, et pas seulement parce qu’on aurait vu une victoire la veille.

Ce Xamax-là a en effet une belle histoire à raconter, celle de cette équipe de copains qui sont revenus à la maison et qui jouent pour le maillot, véritablement. Ils ont eu besoin de renfort pour espérer se maintenir en Super League, et cet hiver, ils ont frappé juste. Geoffroy Serey Die et Afimico Pululu, tous deux prêtés par Bâle, ont été excellents ce samedi et sans eux, les «clubistes» xamaxiens n’auraient peut-être pas gagné face à Sion, d’accord.

Mais le projet de Xamax est lisible et cohérent. Les gars savent pourquoi ils sont sur le terrain et les supporters peuvent s’identifier à des Laurent Walthert, Mike Gomes et Raphaël Nuzzolo. En achetant l’abonnement en début de saison, le public savait à quoi s’attendre: une équipe limitée, qui allait se battre jusqu’au bout pour espérer rester en Super League. Ce sera le cas. Le style de jeu a changé, c’est une chose. Michel Decastel voulait faire vivre le ballon et son Xamax était trop naïf. Celui de Stéphane Henchoz, c’est un fait, est plus solide et réaliste. Mais l’identité est la même.

De l’autre côté, que voit-on? Des joueurs de talent, mais qui n’incarnent rien, ou en tout cas pas sur le long terme. Quel maillot acheter à la boutique du club lorsqu’on est supporter du FC Sion? Celui de Pajtim Kasami, soit, ou celui de Xavier Kouassi, mais qui dit que les deux seront encore là dans quelques mois? Bastien Toma pourrait être une figure du club dans les années à venir, mais à peine avait-il enchaîné deux ou trois prestations abouties à l’automne que son président pensait à le vendre. En fait, les supporters du FC Sion n’ont plus grand-chose à quoi se rattacher lorsque les victoires ne sont pas au rendez-vous. Lorsque Sion gagne, ils seront au stade. Mais enlevez les succès et que reste-t-il? Des joueurs qui, pris individuellement, sont bons, mais ne savent pas jouer ensemble et ne vibrent pas pour leur blason.

Murat Yakin porte une énorme part de responsabilité dans ce constat désolant en n’arrivant pas à créer une identité de jeu. D’accord, il a beaucoup de joueurs, trop sans doute, mais la vérité est qu’il n’a toujours pas su créer des automatismes défensifs ou offensifs. Sion se cherche, tandis que Xamax, à un niveau bien moindre, s’est trouvé depuis longtemps. Il devrait y avoir vingt points d’écart entre les deux équipes. Ce matin, il y en a quatre. (nxp)