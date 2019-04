Xamax s'est entraîné sur l'herbe ce vendredi matin, à la veille d'aller affronter Lucerne samedi. «On le fait régulièrement avant les matches à l'extérieur», explique Stéphane Henchoz, qui veut profiter de ce déplacement pour conserver, voire accentuer, son avance sur GC.

Les Sauterelles, qui jouent samedi à Bâle, sont cinq points derrière les Xamaxiens. L'écart pourrait donc potentiellement encore grimper. «Mais on a un déplacement difficile devant nous. Lucerne reste une bonne équipe, qui a globalement fait des bons résultats dernièrement. Ce sera difficile, mais pas impossible. Si on joue au niveau qui a pu être le nôtre récemment, on est capables de ramener quelque chose», a estimé l'entraîneur rouge et noir ce vendredi.

Le même système

Marcis Oss sera suspendu, mais le coach n'a pas l'intention de changer de système. «Il n'y aura probablement pas de changement», a-t-il souri à l'évocation de son solide 3-5-2. Il faudra «simplement» trouver un remplaçant numérique au Letton pour accompagner Mustafa Sejmenovic et Igor Djuric. «La solidité c'est toujours un aspect fondamental. C'est dommage que Marcis soit absent, c'est un joueur qui a beaucoup progressé. Avec Mus et Igor, ils forment un trio très complémentaire. Mais on a d'autres options. On a le temps jusqu'au coup d'envoi de décider qui va jouer», a rappelé Stéphane Henchoz.

Xamax reste sur une défaite 0-1 face à Saint-Gall, un soir où les Neuchâtelois se sont créé plusieurs occasions nettes. «C'était un soir comme ça. On a eu des opportunités qu'on n'a pas su saisir, il y a eu de la malchance et de la maladresse, mais ça ne remet rien en cause», a estimé l'entraîneur xamaxien. Parmi les mauvais souvenirs, ce penalty raté par Raphaël Nuzzolo, le deuxième consécutif. «Il en avait marqué tellement avant... Sûrement que le premier raté a eu de l'influence sur le deuxième. On sait comment c'est un penalty, c'est un duel psychologique avec le gardien. C'est à lui de décider s'il se sent ou pas pour le prochain. On a d'autres joueurs qui peuvent tirer un penalty et c'est une discussion qu'on aura samedi avant le match», a expliqué Stéphane Henchoz. Afin que tout soit clair.

Un petit avantage

Lucerne ayant joué en semaine face à YB, l'avantage physique sera du côté neuchâtelois. «On a ça dans un coin de la tête, a confirmé l'entraîneur xamaxien. Nous, en n'ayant pas joué pendant une semaine, on a peut-être un petit avantage à faire valoir. Mais Lucerne, c'est costaud. Avec Blessing Eleke, Pascal Schürpf, le jeune Ruben Vargas et Christian Schneuwly, c'est une équipe qui peut poser des problèmes offensivement.»

