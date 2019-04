Neuchâtel Xamax FCS a assuré l’essentiel en ne perdant pas face à Grasshopper ce samedi à la Maladière. A cinq journées de la fin, Xamax a toujours une marge de neuf points sur GC, dernier. Le barrage n’est pas encore assuré, mais il est en bonne voie.

La première mi-temps a été équilibrée, GC prenant l’avantage d’entrée en raison d’un manque d’assurance de Laurent Walthert. Le gardien neuchâtelois a repoussé dans les pieds de Julien Ngoy un tir de Nedim Bajrami en apparence pas impossible à maîtriser et GC s’est ainsi vu offrir l’ouverture du score sans avoir rien fait pour réellement la mériter (8e, 0-1). Les Neuchâtelois ont tenté de répondre, mais se sont montrés particulièrement imprécis dans la finition. GC a ainsi pu mener au score à la pause et ainsi revenir virtuellement à six points de son adversaire du jour.

Xamax a eu une première occasion d’égaliser à la 64e grâce à un superbe débordement du véloce Afimico Pululu, dont le centre en retrait pour Mustafa Sejmenovic était parfait. Malheureusement pour les Xamaxiens, le défenseur central n’a pas cadré sa reprise. Le 1-1 est survenu à la 75e du pied droit magique de Raphaël Nuzzolo. Bien servi en profondeur par Samir Ramizi, l’avant-centre xamaxien a dribblé Heinz Lindner avant de conclure dans le but vide. Xamax reprenait ses neuf points d’avance.

Marcis Oss a même eu la balle du 2-1 sur corner à la 85e, mais la reprise du «Big man» letton est passée au-dessus du but des Sauterelles, tout comme la frappe de Charles-André Doudin à la 89e. Xamax est passé près de prendre les trois points, avec encore une dernière occasion pour Samir Ramizi dans les arrêts de jeu, mais devra se contenter de ce nul qui le satisfait pleinement sur le plan comptable dans l’optique du barrage.

Neuchâtel Xamax FCS – Grasshopper 1-1 (0-1) La Maladière, 7137 spectateurs.

Arbitre: M. Jaccottet.

Buts: 8e Ngoy 0-1, 75e Nuzzolo 1-1

Xamax (5-3-2): Walthert; Gomes, Sejmenovic (74e Tréand), Oss, Djuric, Kamber; Doudin, Serey Die, Pickel (64e Ramizi); Nuzzolo, Pululu (83e Di Nardo). Entraîneur: Stéphane Henchoz.

Grasshopper (4-1-4-1): Lindner; Asllani, Cvetkovic, Zesiger, Pusic; Diani (86e Pinga); Ravet, Taipi (66e Basic), N. Bajrami, Ngoy (81e Tarashaj); Djuricin. Entraîneur: Uli Forte.

Notes: Xamax sans Ademi (suspendu), Huyghebaert et Le Pogam (blessés). GC sans Sigurjonsson, Gjorgjiev, Kamber, Kastrati, Nathan et Arigoni (blessés). 32e, but de Djuricin annulé pour hors-jeu. 73e, but de Djuricin annulé pour hors-jeu.

Avertissements: 48e Zesiger (jeu dur), 69e Asllani (antijeu), 73e Djuricin (réclamation) (nxp)