NE Xamax devra encore patienter avant de fêter sa première victoire de la saison en Super League. A la Swissporarena, face à un FC Lucerne qu’ils avaient pourtant battu deux fois ce printemps, les Neuchâtelois ont concédé une nouvelle défaite. Un revers nettement plus dommageable que ceux encaissés contre YB, Bâle et Sion dans la mesure où celui-ci l'a été face à un adversaire supposément davantage à leur portée. Il n’en a rien été.

En Suisse centrale, Lucernois et Neuchâtelois ont longtemps rivalisé de médiocrité pour savoir qui était le plus maladroit. Au point qu’ils auraient pu ouvrir ensemble un musée des horreurs, à considérer le déchet technique et le nombre de maladresses accumulées de part et d’autre.

Avec la VAR

Avec un Nuzzolo trop souvent esseulé en pointe et un double mur défensif, Xamax, qui enregistrait les retours de Doudin et Kamber pour un total de quatre changements par rapport au onze ayant débuté le derby romand perdu contre Sion, a souffert en première période, s’en remettant aux parades de son gardien. Walthert dut notamment s’employer pour dévier en corner une tête de Demhasaj (30e) alors que M. Jaccottet, après avoir consulté l’arbitre de la VAR, devait refuser à Lucerne un penalty pour une main baladeuse d’Oss (37e).

Xhemajli fut aussi bien inspiré de dégager en corner un ballon repoussé par son gardien (41e, Schürpf). Et Xamax là-dedans? Quasiment rien, hormis deux poussées de Ramizi. Sensiblement meilleur au niveau de ce qu’il avait proposé jusque-là, Lucerne, pêchant à la finition, allait boucler la période initiale sans avoir marqué ce but que ses joueurs auraient mérité (10 tirs à 3).

Le joker Eleke

Alors Xamax continua de faire de la résistance active, souffrant toujours davantage mais tenant bon. Une tête de l’excellent Ndiaye frôla le poteau. Thomas Häberli se résolut ensuite à lancer son joker avec l’apparition d’Eleke. Pari gagnant. Schürpf se joua d’abord de Gomes avant d’adresser un violent centre tir que Walthert ne put que repousser dans les pieds du Sénégalais.

Condamnée à jouer son va-tout, la lanterne rouge allait enfin mettre le nez à la fenêtre, tenter tout ce qu’elle n’avait pas osé faire avant cela. Mais Karlen, servi par Seydoux, manqua ce but de l’égalisation qui aurait pu tout changer (83e). C’est ensuite Oss qui sollicitait Müller (91e), mais là aussi en vain.

Au final, Xamax ne pouvait espérer mieux qu’une défaite qui le confronte à ses limites actuelles. Des limites persistantes.

Lucerne – NE Xamax 1-0 (0-0)

Swissporarena, 7294 spectateurs. Arbitre : M. Jaccottet.

But: 69e Eleke 1-0.

Lucerne: 32 Müller ; 2 Kakabadze, 4 Knezevic, 5 Lucas, 34 Sidler ; 7 Ndiaye, 15 Schulz, 42 Voca (85e Cirkovic), 11 Schürpf ; 9 Margiotta (91e Males), 20 Demhasaj (56e Eleke). Entraîneur : T. Häberli.

Xamax: 30 Walthert ; 4 Neitzke, 25 Oss, 27 Xhemajli ; 23 Gomes (82e Seydoux), 10 Doudin, 8 Ramizi, 3 Kamber ; 19 Haile-Selassie (77e Mulaj), 14 Nuzzolo, 17 Seferi (70e Karlen). Entraîneur : J. Magnin.

Notes: Lucerne sans Arnold, Ndenge, Schwegler (blessés). Xamax sans Di Nardo, Farine, Mveng, Dugourd (blessés), ni Djuric (suspendu).

Avertissements: 12e Ramizi, 29e Voca, 34e Doudin, 72e Margiotta, 77e Kamber.