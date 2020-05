Neuchâtel Xamax a réussi un joli coup sur le marché des transferts en engageant Xavier Kouassi et Johan Djourou, deux joueurs virés par le FC Sion au début de la pandémie pour avoir refusé le chômage partiel. Cette précision fait toute la différence puisque les deux hommes pourront jouer avec leur nouveau maillot dès la reprise, les 20 et 21 juin prochain.

En effet, un règlement de la Swiss Football League autorise un joueur ayant perdu son emploi à cause de la pandémie à terminer le championnat dans une autre équipe.

Ce qui ne sera pas le cas de l’Ivoirien Geoffroy Serey Dié, qui a fait le chemin inverse en passant de Xamax à Sion en début de semaine.

Gros renforts

Avec ces arrivées, ce sont deux renforts de poids que récupère le club neuchâtelois. Kouassi et Djourou, respectivement 30 ans et 33 ans, ont de l’expérience. Le milieu de terrain ivoirien a joué à plus de 200 matches en Suisse avec Servette et Sion et vient remplacer son compatriote parti en Valais, alors que le défenseur genevois compte 76 sélections avec la Suisse et une carrière en Premier League (Arsenal et Bermingham), en Bundesliga (Hanovre et Hambourg), en Turquie (Antalyaspor) et en Italie (SPAL).

Yv. D.