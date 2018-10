6336 spectateurs sont venus assister dimanche au deuxième derby romand de la saison. Sion avait remporté le premier 3-0 à Tourbillon, mais a connu plus de difficultés sur le terrain synthétique de la Maladière.

Les deux entraîneurs avaient décidé de débuter la partie avec cinq défenseurs, dont trois centraux. Murat Yakin est ainsi resté complètement fidèle à l’équipe ayant gagné dimanche dernier à Lucerne (1-3), faisant confiance une nouvelle fois à son trio d’attaque «100% jeunesse» composé de Moussa Djitté, Cleilton Itaitinga et Yassin Fortune. Michel Decastel, de son côté, avait opté pour la toute première fois de la saison en faveur de cette défense renforcée. Le technicien neuchâtelois, contraint et forcé par les multiples blessures ayant frappé son contingent lors des dernières semaines, a relancé trois des recrues estivales d’un mercato jugé plutôt décevant jusqu’ici. Arbnor Fejzulahi (couloir droit), Marcis Oss (au centre de la défense) et Jérémy Huyghebaert (central gauche) ont ainsi tous trois débuté, se montrant bien plus à l’aise que lors de leurs premières apparitions.

Xamax s’est ainsi montré très convaincant en première période. Les Neuchâtelois auraient pu mener au score dès la 53e seconde lorsque le coup de tête de Charles Pickel a trouvé le poteau de Kevin Fickentscher. Légèrement dominateur dans le jeu, manifestement plus à l’aise sur son terrain synthétique, Neuchâtel Xamax a mis en difficulté une équipe valaisanne bien moins fringante qu’à Lucerne. Mais c’est bien le FC Sion qui a ouvert la marque à la 29e minute lors d’une action initiée côté gauche. La passe exceptionnelle de Bastien Toma en profondeur (quel coup d’œil de la part du Valaisan de 19 ans!) a trouvé Ermir Lenjani, qui a pu tromper Laurent Walthert d’un ballon subtilement glissé de l’extérieur du gauche entre les jambes du gardien neuchâtelois.

L'inévitable Nuzzolo marque

Les Neuchâtelois ne se sont pas laissés déstabiliser par ce but et ont réussi à égaliser à la 37e au terme d’une magnifique action collective. Samir Ramizi, en une touche, a pu servir Max Veloso sur le côté droit et le centre en retrait de l’ailier neuchâtelois a trouvé Raphaël Nuzzolo qui a pu conclure dans le but vide et venir célébrer sa réussite devant un kop valaisan furieux. A 1-1 à la pause, le FC Sion était bien payé, mais les Valaisans n’ont pas non plus été complètement déclassés par les Neuchâtelois. Les deux équipes sont d’ailleurs sorties sous les applaudissements du public, preuve de la qualité du spectacle présenté.

Murat Yakin, voyant son équipe dominée, a opté pour deux changements tactiques. Le milieu défensif Alexandre Song a remplacé le défenseur central Raphaël à la pause et Pajtim Kasami est entré pour le très discret Cleilton Itaitinga à la 61e. Sion a alors pris le jeu à son compte, jouant l’essentiel de la deuxième période en 4-2-3-1. Alex Song et Xavier Kouassi ont haussé le niveau à mi-terrain et Xamax a moins vu le ballon. Les quarante-cinq dernières minutes ont été plus pauvres en intensité et en émotions, les deux équipes semblant se contenter de ce point. Sion s’est juste créé une occasion dangereuse à la 76e, lorsqu’André Luis Neitzke s’est retrouvé pas loin de Laurent Walthert à la réception d’un coup de pied arrêté, mais le gardien de Xamax FCS s’en est bien sorti.

Match nul logique

Neuchâtel s’est procuré une belle possibilité à la 83e lorsque Charles-André Doudin, parti en contre, a servi Geoffrey Tréand côté gauche d’une jolie talonnade, sans trop de problème pour Kevin Fickentscher cependant. Au final, chaque équipe a eu sa mi-temps. Match nul logique.

Grasshopper et Lucerne s’étant imposés, Xamax retrouve une dernière place qu’il espérait avoir définitivement quittée. La route du maintien sera encore longue, mais les Neuchâtelois sont désormais invaincus depuis trois rencontres. Sion (7e), d’ailleurs, ne compte qu’un point de plus que son adversaire du jour.

Neuchâtel Xamax - Sion 1-1 (1-1)

La Maladière, 6336 spectateurs

Arbitre: M. Hänni.

Buts: 29e Lenjani 0-1, 37e Nuzzolo 1-1.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Fejzulahi (40e Tréand), Gomes, Oss, Huyghebaert, Kamber; Pickel; Veloso (77e Di Nardo), Doudin, Ramizi; Nuzzolo (90e Karlen). Entraîneur: Michel Decastel

Sion: Fickentscher; Maceiras, Ndoye, Neitzke, Raphaël (46e Song), Lenjani; Toma, Kouassi; Fortune (75e Adryan), Cleilton (61e Kasami), Djitte. Entraîneur: Murat Yakin

Avertissement: 90e Di Nardo (antijeu).

Notes: Xamax sans Sejmenovic, Ademi, Djuric, Le Pogam, Santana et Xhemajli (blessés). Sion sans Abdellaoui, Mitryushkin, Grgic et Carlitos (blessés). 1re minute, tête de Pickel sur le poteau. 86e, but de Kasami annulé pour hors-jeu. (nxp)