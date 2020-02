Que vaut une place en Super League? De prime abord, la question peut paraître simple. Mais elle ne l’est assurément pas pour Neuchâtel Xamax. À tel point que la réponse a même changé en cours de saison pour le club de la Maladière. On remonte le temps.

Eté 2019. Les Neuchâtelois viennent de sortir miraculeusement vainqueurs du barrage face à Aarau. Les dirigeants annoncent un renouvellement nécessaire, placé sous le signe du rajeunissement de l’effectif. Les premiers matches de la nouvelle saison confirment ce changement de cap. Ils s’appellent Maren Haile-Selassie, Noha Sylvestre, Léo Seydoux ou Liridon Mulaj, ils n’ont pas 20 ans ou tout juste, et on leur fait confiance. Ils sont l’incarnation du futur du club.

Tout se chamboule en novembre, à l’arrivée à la tête du club de Jean-François Collet. L’ancien président du LS ne s’en cache pas: il fait du maintien la priorité absolue de Xamax. Qu’importent les décisions passées, la relève est en bonne partie écartée. Place aux valeurs sûres. À ce moment-là, sur l’autel des résultats, Neuchâtel sacrifie la jeunesse. Soit, quelque part, un bout de son avenir. Pas d’amélioration significative au niveau des points récoltés.

Les jeunes en moins, les Rouge et Noir peuvent toujours compter sur leur identité, leur ADN. Ce petit truc en plus qui fait qu’il peut toujours se passer quelque chose quand Raphaël Nuzzolo et ses coéquipiers se trouvent sur le terrain. Problème, ce jeu-là ne fait pas avancer l’équipe au classement. Pas assez, en tout cas. Avec un point sur neuf possibles, les premières sorties de 2020 apportent un jugement catégorique. Il faut changer quelque chose.

Gomes au lieu de Seydoux

À Sion voilà huit jours, Xamax se déplace ainsi avec une seule idée en tête: contenir son adversaire. Pas de vague, pas de folie, rien d’autre qu’une solidité qui a tant fait défaut par le passé. Tout leur allant offensif, les Neuchâtelois le transforment en rigueur. D’ailleurs, la veille du derby, près de l’intégralité de leur séance d’entraînement est dévolue au travail des balles arrêtées, offensives comme défensives. Deux buts marqués sur corner et une prestation peu enthousiasmante plus tard, Neuchâtel tient sa première victoire depuis octobre. Cette fois-ci, sur ce même autel du résultat, il a sacrifié son jeu.

Samedi à Zurich, Joël Maginin aurait pu faire le choix de lancer le percutant Léo Seydoux dans le couloir droit. Le jeune homme se serait assurément régalé des espaces qui avaient fait le bonheur d’un certain Miroslav Stevanovic une semaine plus tôt. Mais la faim justifiant les moyens, le technicien a opté pour la solution sûre: Mike Gomes. Encore une fois, à défaut d’un spectacle de tous les instants, le résultat comptable lui a donné raison avec ce match nul (1-1), sur lequel personne n’était trop capable d’émettre un jugement, positif ou négatif.

Sa place en Super League, Neuchâtel Xamax la monnaie à prix d’or. Et c’est tout en son honneur. Mais gare à l’escroquerie et aux lendemains douloureux.

Florian Vaney, Zurich

