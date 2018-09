4,5 sur 10! Voilà notre estimation du premier mercato neuchâtelois dans l'élite depuis 2011.

Neuchâtel Xamax FCS a augmenté son budget en montant en Super League cet été, mais il était clair dès le début que Christian Binggeli et Michel Decastel, qui œuvrent ensemble, n'avaient pas des millions à dépenser. Le président et l'entraîneur de Xamax ont essayé de recruter intelligemment, en faisant venir des joueurs de Challenge League, mais aussi de l'étranger, pour tenter d'accrocher le maintien en Super League.

L'idée était aussi tout d'abord de conserver les meilleurs éléments, ceux qui avaient permis au club neuchâtelois de monter d'une ligue. Raphaël Nuzzolo et les autres sont tous restés, tandis que le «vieux rêve» Steve von Bergen n'a pas pu se concrétiser cette année encore. Le seul souci du mercato xamaxien, finalement (outre l'absence d'argent), aura été les blessures de plusieurs défenseurs, dont celle d'Igor Djuric bien sûr.

Le club neuchâtelois a ainsi dû recruter «en catastrophe» deux joueurs en fin de mercato, ce qui n'est jamais une garantie de succès. Et force est de constater que ce sont encore les «anciens» qui répondent présent et portent l'équipe. Au final, le marché estival des «Rouge et Noir» n'est pas une réussite pour l'instant et le premier bilan ne peut pas être positif. Le voilà en détail.

Kemal Ademi, arrivé de Hoffenheim, attaquant, 22 ans

5

Il a débuté sur le banc, mais sa belle prestation en amical face à Schaffhouse (4 buts) pendant la trêve internationale lui a offert deux fois sa chance en match officiel. Il a été décisif à Aarau en Coupe et moyen à GC en Super League. Sa mentalité est bonne, il est combatif et sa grande taille lui permet d'exister dans les duels aériens. Pas un transfert raté, mais pas non plus a priori de quoi en faire l'avant-centre d'une équipe devant aller chercher le maintien. Il ne représente pas une plus-value énorme par rapport à Gaëtan Karlen.

Tunahan Cicek. arrivé de Winterthour, attaquant, 26 ans

5

Tout était clair depuis le début avec lui: il allait être un attaquant de complément. Recruter l'un des meilleurs avant-centres de Challenge League était une bonne idée. Il peine à se montrer décisif à l'étage supérieur, mais il était de toute façon difficile d'en espérer plus. Il se bat, il donne tout quand il entre, mais ce n'est pas un hasard si aucun club de Super League n'avait fait appel à lui les années précédentes.

Arbnor Fejzulahi, arrivé de Partizani (Albanie), latéral droit, 25 ans

4

Des débuts cauchemardesques face à Thoune pour sa première expérience hors d'Albanie. Il n'a pas rejoué depuis, mais progresse aux entraînements. Il est encore un peu tôt pour le juger, mais il semble loin de Mike Gomes, son concurrent au poste de latéral droit. Les soucis de Xamax en défense centrale pourraient pousser Michel Decastel à replacer Gomes dans l'axe et à offrir de nouveau sa chance à Fejzulahi. Il ne devra pas la rater cette fois.

Jérémy Huyghebaert, arrivé de Mouscron, latéral gauche, 29 ans

4

La blessure de William Le Pogam et les prestations moyennes de Janick Kamber ont poussé Xamax à recruter ce latéral gauche venu de Belgique. Ses débuts ont été plutôt encourageants, mais il est vite rentré dans le rang. Michel Decastel l'a d'ailleurs placé sur le banc à Grasshopper, se disant peu convaincu de ses qualités défensives. Fort dans le duel, mais pas encore dans le rythme. Il n'a de loin pas résolu le problème du côté gauche neuchâtelois sur le plan défensif, alors que Xamax peut compter dans ce secteur sur le boulot défensif toujours discipliné de Geoffrey Tréand.

Hamed Koné, arrivé de Feronikeli (Kosovo), attaquant, 30 ans

4

De belles qualités, notamment de frappe, mais une condition physique très précaire qui en font une recrue pas encore prête à évoluer en Super League. Ses trois apparitions ont été médiocres, loin de la fantaisie promise lors de sa signature. Il va vite devoir monter en puissance s'il espère retrouver une place sur le terrain.

Matthias Minder, arrivé de Winterthour, gardien, 25 ans

5

Rien à signaler. Son recrutement était intelligent et il est la doublure idéale pour un gardien de Super League. Il n'est pas là pour concurrencer Laurent Walthert dans l'immédiat, mais éventuellement pour assurer sa succession. Il joue son rôle de deuxième gardien.

Marcis Oss, arrivé du Spartaks Jurmala (Lettonie), défenseur central, 27 ans

3

Il y avait urgence dans la défense centrale xamaxienne avec les multiples forfaits successifs étant venus pourrir l'été neuchâtelois dans ce secteur. Les Neuchâtelois ont réagi en toute fin de mercato en faisant venir le grand Letton pour essayer d'éteindre l'incendie. Le souci, c'est que le feu s'est encore intensifié depuis qu'il est là. Pour l'instant, il n'est de loin pas au niveau de la Super League, au point que Michel Decastel hésite à remettre le très jeune Arbenit Xhemajli sur le terrain.

Charles Pickel, arrivé de Grasshopper, milieu défensif, 21 ans

6

La bonne surprise de dernière minute. Xamax avait besoin d'agressivité et le «pitbull» Pickel lui en apporte. Son recrutement n'était pas forcément indispensable, car les Neuchâtelois pouvaient compter devant la défense sur Pietro Di Nardo, un joueur au profil en tous points similaire. Mais Charles Pickel a quelque chose en plus, qui repousse pour l'instant Di Nardo sur le banc. Une arrivée réussie.

William Le Pogam, arrivé de Servette, latéral gauche, 25 ans, et Maikel Santana, arrivé de San Fernando (Espagne), défenseur central, 26 ans, sont tous deux blessés depuis le début de la saison.

(Le Matin)